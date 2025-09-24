El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Yeray, en el centro, es rodeado por algunos de sus compañero en La Albericia. Javier Cotera

La defensa sigue de obras

La llegada de refuerzos con la Liga empezada y sin adaptación provoca que aún no hayan aportado gran cosa y que José Alberto cuente con lo que tenía

Aser Falagán
Marcos Menocal

Aser Falagán y Marcos Menocal

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 02:00

«Estamos en construcción». Estas palabras pronunció José Alberto López el viernes 20 de septiembre. Era la previa de la sexta jornada de Liga y ... dos días más tarde, cuando se dio a conocer el equipo titular, Manu Hernando, Javi Castro y Jorge Salinas volvían a ser los centrales titulares. Los mismos con los que el equipo comenzó la temporada y con los que tiró la época estival colgado del teléfono por si le daban una buena noticia en forma de fichaje. En el banquillo se quedaban Pablo Ramón, la gran apuesta en sus propias palabras del director deportivo, Chema Aragón, y el otro refurezo para la defensa: el central uruguayo Facundo González, que sí tuvo unos minutos en el empate frente al Córdoba, pero saliendo desde el banquillo en el segundo tiempo y porque Manu Hernando estaba tieso y pidió el cambio.

Espacios grises

