La defensa sigue de obras

«Estamos en construcción». Estas palabras pronunció José Alberto López el viernes 20 de septiembre. Era la previa de la sexta jornada de Liga y ... dos días más tarde, cuando se dio a conocer el equipo titular, Manu Hernando, Javi Castro y Jorge Salinas volvían a ser los centrales titulares. Los mismos con los que el equipo comenzó la temporada y con los que tiró la época estival colgado del teléfono por si le daban una buena noticia en forma de fichaje. En el banquillo se quedaban Pablo Ramón, la gran apuesta en sus propias palabras del director deportivo, Chema Aragón, y el otro refurezo para la defensa: el central uruguayo Facundo González, que sí tuvo unos minutos en el empate frente al Córdoba, pero saliendo desde el banquillo en el segundo tiempo y porque Manu Hernando estaba tieso y pidió el cambio.

La lenta cadencia con que el Racing afrontó el último mercado estival ha tenido contrapartidas positivas al permitir contratar a futbolistas contrastados que en otras circunstancias –o en otras fechas del calendario– podían no estar al alcance del club, pero a cambio no ha habido tiempo para rodar y, sobre todo, acoplar al equipo, a sus compañeros y a las ideas de JAL a jugadores que deben ser diferenciales, especialmente en defensa.

Los dos nuevos 108 minutos ha jugado Pablo Ramón. Dos partidos, uno de ellos como titular. 45 minutos ha disputado hasta ahora 'Facu' González.No ha sido titular por el momento.

El Racing no ha conseguido conformar por ahora, una vez configurada definitivamente su plantilla –al menos hasta la ventana de fichajes de enero– un once tipo, en especial en defensa, donde Pablo Ramón, incorporado justo antes de la tercera jornada, solo ha disputado un partido como titular, aunque antes tuvo ya unos minutos oficiales, y 'Facu' González ha salido para reforzar la defensa en los tres partidos que ha vivido hasta ahora como futbolista del Racing, pero nunca de inicio. En la goleada encajada ante la Cultural, su entrada en el campo coincidió con cierta recuperación del equipo, pero justo a la inversa, frente al Córdoba fue uno de los futbolistas que no consiguió defender la renta de dos tantos con la que se llegó a la recta final del duelo.

La reflexión es que la estrategia de mercado, que puede revelarse muy positiva a final de temporada, ha dificultado la planificación del inicio de curso, aunque los magníficos resultados de las cuatro primeras jornadas no invitaban a este análisis. Esto al menos es lo que puede deducirse de las palabras de José Alberto el viernes pasado.

«En construcción»

«Estamos en pretemporada. El que no se dé cuenta es que no lo quiere ver. El equipo está en construcción. Hemos cambiado muchas cosas. Siguen jugadores de la temporada pasada y el cuerpo técnico, pero ha venido gente nueva; hay situaciones dentro de la plantilla que cambian. Necesitamos acoplar, trabajar, integrar más nuestra idea dentro de nuestros jugadores. Todos nos tenemos que conocer bien y la realidad es que llevamos poco tiempo trabajando juntos», reflexionaba entonces el asturiano. Dos días después, y más allá de lo riguroso que se consideró el penalti sobre Salinas que propició el empate del Córdoba, estos desajustes o las dificultades para matar el partido volvieron a dejarse ver.

En consecuencia, pese a contar con una defensa cualitativamente más sólida –al menos sobre el papel– y tan numerosa como la temporada pasada, la reestructuración de la línea no ha servido para terminar con la sangría en defensa.En verano dejaron el equipo Pol Moreno, cuya cuarta y última temporada como racinguista fue poco más que testimonial, Javi Montero y Saúl García, y en su lugar han llegado Pablo Ramón, Facu González y el promocionado Jorge Salinas, un internacional sub 19 que si bien ya debutó con el primer equipo la temporada pasada es en esta cuando se ha convertido en un futbolista importante en el grupo, bien como central o bien en su nueva función de lateral.

En consecuencia, disponer de más defensas no ha servido al técnico, al menos por el momento, para frenar unos problemas defensivos sistémicos y que no afectan solo a una línea, sino que son producto, además de los errores y desajustes que se puedan corregir semana a semana, de un estilo de juego alegre y ofensivo. Precisamente el que ha llevado al Racing a codearse con los mejores equipos de la categoría de plata, pero que presenta también esta arista.

En las seis primeras jornadas el equipo ha encajado doce goles, lo que supone una media de dos por partido y exige, también como promedio, anotar nada menos que tres en cada jornada para asegurar los tres puntos. Un ritmo goleador poco menos que inasumible que en una temporada regular de 42 jornadas arrojaría una proyección de 126 tantos a favor. Un récord absoluto en LaLiga.

Los verdiblancos son al mismo tiempo los máximos anotadores de Segunda con 17 goles en su haber, dos más de un Deportivo que lidera la Segunda con quince, pero que a cambio solo ha encajado cinco. Una comparativa más clara la deja el Cádiz, que con sus nueve tantos, prácticamente la mitad que el Racing, le aventaja en un punto y ocupa la segunda posición. La clave, que solo ha encajado cuatro. Es, como ya señaló el propio JAL, la consecuencia de una filosofía de juego, más allá del dibujo o las individualidades que el equipo presente cada jornada. Un estilo con sus fortalezas y debilidades.