'Dèjá vu' en la lucha por el liderato

El colegiado habla con Pablo Torre e Íñigo Sainz-Maza durante el partido que el Racing disputó ante el Deportivo en El Sardinero en la temporada 2021-22

Leila Bensghaiyar Santander Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:14 Comenta Compartir

¿La historia es cíclica o lineal? El Racing podría acogerse a la primera premisa, sobre todo si echa la vista atrás, cuando todavía estaba en Primera RFEF, y se compara la clasificación de la temporada 2021-22 en la jornada 16 con la actual en Segunda División. Cuatro años después la imagen es casi un calco con dos protagonistas idénticos, las mismas posiciones en la clasificación y muy similar en los puntos de cada uno. Deportivo y Racing se peleaban en lo alto de la tabla entonces y lo siguen haciendo ahora. Los gallegos son líderes de la categoría con 32 puntos y los verdiblancos ocupan la segunda plaza con el mismo número en su casillero. En Primera RFEF la cosa era análoga, pero eran cuatro puntos los que los separaban.

1.825 días después, 'el eterno retorno'. Según este mito, la historia del mundo a largo plazo es cíclica. Todos los eventos se repiten, quizás muchas veces, puede que infinitamente. Y si se repite la de aquella temporada, ya se sabe cómo acabó la cosa, con ascenso. El archivo verdiblanco no falla y más de uno sonreirá al acordarse de todo el follón que se armó a cuenta del covid, un partido aplazado y una victoria balsámica. Un resultado que dio un impulso tan potente a los verdiblancos como para catapultarlos hasta Segunda División y además hacerles campeones del Grupo 1 de Primera RFEF.

LA CLASIFICACIÓN EN LA JORNADA 16 21-22 (PRIMERA RFEF) PT J G E P GF GC ⭐ 1. Deportivo 34 16 10 4 2 25 7 🟧 2. Racing 30 16 9 3 4 23 15 🟧 3. Majadahonda 27 16 8 3 5 20 16 🟧 4. UD Logroñés 27 16 8 3 5 18 15 🟧 5. Unionistas 26 16 5 11 0 22 14 6. Real Unión 26 16 8 2 6 22 18 7. R. Ferrol 25 16 7 4 5 20 12 25-26 (SEGUNDA DIVISIÓN) PT J G E P GF GC ⭐ 1. Deportivo 32 16 9 5 2 31 14 ⭐ 2. Racing 32 16 10 2 4 37 23 🟧 3. Almería 29 16 8 5 3 31 21 🟧 4. Las Palmas 29 16 8 5 3 18 10 🟧 5. Burgos 25 16 7 4 5 21 15 🟧 6. Castellón 25 16 7 4 5 24 20 7. Cádiz 24 16 6 4 6 14 15

Con los coletazos de la pandemia mundial que mantuvo casi dos años atenazado al mundo, el virus seguía infiltrándose en las casas, las oficinas y también en la esfera deportiva. En este caso en concreto, en el vestuario de un equipo de fútbol, el Racing. El caso es que el covid se coló en La Albericia y con varios contagiados en la plantilla de Guillermo Fernández Romo, el club cántabro optó por pedir un aplazamiento para el partido que tenía que disputar ante el Deportivo. Y los verdiblancos no solo contaba con bajas por jugadores infectados con virus, la enfermería verdiblanca también estaba ocupada con algún inquilino que otro.

Finalmente el encuentro fue pospuesto por la Federación Española de Fútbol y eso generó malestar entre los aficionados del cuadro gallego, que acusaban al Racing de poco menos que adulterar la competición y fingir los casos de covid para que los lesionados pudieran recuperarse antes del partido. «No ha habido ningún aplazamiento por un motivo de bajas. Es una cuestión de responsabilidad con lo que estaba pasando en ese momento. Yo voy a jugar con los jugadores que tenga disponibles y a prepararlo lo mejor posible, como me ha pasado toda la vida que llevo siendo entrenador», tuvo que explicar Romo en rueda de prensa.

Finalmente el partido se jugó el miércoles 16 de febrero de 2022. Y marcó un punto de inflexión. Contribuyó a formar la tormenta perfecta. Desde entonces el Racing puede presumir de no haber regateado ni una gota de sudor hasta conseguir su objetivo. Arrebató el liderato al Deportivo y se mantuvo imparable con la flecha para arriba. Destino: Segunda División.

Racing 37 goles Es el máximo anotador de la categoría. Hace un tanto cada 39 minutos. más victorias que nadie Los verdiblancos también son el equipo que más partidos ha ganado de la Liga, diez Deportivo 31 goles Marca uno cada 46 minutos y encaja cada 102, apenas 0,88 por partido. bagaje Hasta ahora el cuadro gallego ha ganado nueve duelos, perdido cinco y empatado dos

Volviendo al presente, la batalla entre los dos históricos continúa y las concomitancias entre ellos también. Ambos equipos cuentan con jugadores diferenciales. En el Racing la lista es casi interminable: Íñigo Vicente, Asier Villalibre (máximo asistente de la categoría y Pichichi de la Liga, respectivamente), Andrés Martín, Canales, Puerta, Jeremy... entre otros; y en Coruña tampoco se quedan atrás con Yeremay, Patiño, Rubén López, Jurado, Mario Soriano... Nombres que con su calidad han atraído como imanes a clubes de Primera División y también internacionales. Aunque esas ofertas fueran finalmente rechazadas por el Mago de Derio, Jeremy y también Yeremay.

Además, cántabros y gallegos también andan parejos en las veces que se han aferrado al liderato esta campaña, pero esa es, por ahora, una batalla que ganan los de José Alberto. En estas dieciséis jornadas el Racing ha liderado la tabla en siete ocasiones, mientras que el Deportivo lo ha hecho en seis, y dos de ellas lo ha compartido con el triunvirato que formaron el propio cuadro gallego, el montañés y la UD Las Palmas, cuando se dio un triple empate primero a 26 puntos en la jornada 14 y se prolongó una más, hasta la 15 con 29 puntos en el casillero de los tres equipos.

Sendas Similares

Aunque ambos transitan sendas similares, Racing y Dépor avanzan por la Liga con dos maneras distintas de entender la velocidad. Los cántabros, con 37 goles —el máximo anotador del campeonato– y un tanto cada 39 minutos, viven instalados en la euforia del vértigo: marcan 2,31 tantos por partido, encajan 1,44, lo que se traduce en una diana cada 63 minutos, y aun así ganan más que nadie —diez triunfos–. Un esprint en cuesta. Han perdido solo dos veces, pero los 23 goles que han recibido delatan esa alegría defensiva que a veces roza la imprudencia. Una arista que se está empezando a pulir.

El Deportivo, en cambio, juega más tranquilo y respira hondo antes de cada pase. Con seis goles menos, 31, casi sin despeinares marca uno cada 46 minutos y encaja cada 102, apenas 0,88 por partido. Ahí está su secreto. Hasta ahora ha ganado nueve duelos, perdido cinco y empatado dos. Por ahora se coloca por delante de los cántabros en la tabla, pero eso puede cambiar en cuestión de una sola jornada.

Quizá ahí esté la gracia de todo, en esa frontera fina donde la historia parece escrita de antemano, pero aún deja hueco para el temblor. Racing y Deportivo vuelven a mirarse entre sí en un 'déjà vu', como si el fútbol hubiera rebobinado la cinta solo para comprobar si el final se repite.

Diseño web Clara Privé