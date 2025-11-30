El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Juan Carlos Arana, en una sesión de entrenamiento. Javier Cotera
Juan Carlos Arana

Un delantero titular en la recámara

El canario, dueño del nueve racinguista hasta su lesión, ve cómo su competencia le cierra el paso hacia el once

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Setentaiseis minutos. Ni tan siquiera el equivalente a un partido completo. Esa es la participación de Juan Carlos Arana en las quince jornadas disputadas de ... Liga. Solamente Plamen Andreev, el portero búlgaro que llegó para ser suplente -salvo sorpresa, ese era y es su rol-, que sigue sin debutar, ha jugado menos que el canario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Te puede interesar

