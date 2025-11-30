Un delantero titular en la recámara

Setentaiseis minutos. Ni tan siquiera el equivalente a un partido completo. Esa es la participación de Juan Carlos Arana en las quince jornadas disputadas de ... Liga. Solamente Plamen Andreev, el portero búlgaro que llegó para ser suplente -salvo sorpresa, ese era y es su rol-, que sigue sin debutar, ha jugado menos que el canario.

Malos tiempos para el '9' por quien hace dos veranos el Racing se aflojó la cartera y pagó un millón y medio de euros en concepto de traspaso al Eibar por sus servicios y extendió su contrato hasta 2028. Con lo suyo se reinventaba la maquinaria financiera del club, que llevaba años sin pagar un euro por nadie y abrió la veda con un poco más por Andrés Martín y repitió con la misteriosa cifra que se pagó por Gustavo Puerta. Sus cifras de 13 goles por temporada -firmadas el primer y el segundo curso- avalaron el desembolso y dieron la razón a la operación y, es más, confirmaron al jugador como el delantero titular del equipo. Nadie lo puso en duda. Sin embargo, crack. El 18 de julio el Racing anunció que el atacante estaba lesionado de gravedad; una fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho le dirigía directamente al ostracismo temporal.

Su recuperación pasó primero por un plan conservador para acabar en el quirófano con un parte de dos meses y medio por delante de baja en el mejor de los casos. Mala pinta para un futbolista por quien varios equipos se interesaron en el verano y a quienes al Racing derivó a su cláusula de rescisión. Todo se lo llevó la lesión. Lo primero, las negociaciones, porque con Arana en muletas, los interesados preguntaban, pero ya no tan convencidos; lo segundo, la ilusión del futbolista, a quien los días en solitario en el dique seco arrebató esa mirada del tigre que le caracterizaba; y lo tercero, el delantero titular que tenía el Racing. Sin su hombre fuerte, todos perdían.

Chema Aragón buscaba otro '9' que compitiese con el canario y la lesión aceleró todo el proceso. El 9 de agosto, recién bajado del coche, Asier Villalibre se estrenó en el amistoso ante el Cagliari. Ya había delantero para el inicio liguero. El dueño del '9' verdiblanco, desde la enfermería, veía llegar la competencia. El canario hacía cuentas para su vuelta y en el despachó del Racing, hasta el último día de mercado, barajaban la opción de traer un tercer ariete. Y el destino se encargó de enrevesar un poco más el presente. Sin objetivos satisfactorios, le deshicieron la maleta a Jeremy y abrieron la caja de los truenos de Arana. Tres meses más tarde, el canario es el delantero titular que no juega y sus dos suplentes son los pichichis de la categoría. Villalibre vino para ponérselo dificil y se sale; y Jeremy se quedó por si hacía falta y... se sale. El colmo de las desdichas de Arana. ¿Y ahora qué?

LAS CLAVES 76 minutos ha disputado Juan Carlos Arana en lo que va del campeonato liguero.

26 goles, trece la primera temporada y otros tantos la segunda, lleva Arana en el Racing.

El canario no es de esconder sus sentimientos. Visceral e intenso cuando el fútbol se lo pide y taciturno y cabizbajo cuando el fútbol... le da la espalda. Desde que apareció por Santander en el verano de 2023 a préstamo del Eibar, todo habían sido parabienes. Días de vino y rosas; goles, halagos y una revalorización por encima, incluso, de lo que él mismo esperaba. Su cuota de protagonismo era tan alta que ahora que no aparece apenas en los créditos su situación se ha hecho difícil digerir para él y de manejar para José Alberto, que busca cómo apaciguarle el tránsito sin premio. Debutó en Gijón en la jornada 9 con 13 minutos. Uno por cada gol anotado el curso pasado. Unas molestias musculares le dejaron maltrecho. Después, poco más de media hora ante Las Palmas y el Granada, respectivamente, después de un mes sin asomar la cabeza.

Futuro Su situación y sus coqueteos con Las Palmas abren el rumor sobre su continuidad en el Racing

El contexto que rodea al canario no es sencillo; su peso específico es tal que el entorno pide su reaparición mientras hay quien rumorea su salida. Hacerse un hueco sin estar bien del todo cuando sus rivales de posición están muy por encima de lo previsto es una prueba que le ha llovido al canario. Por el momento: silencio de radio. Ni él ni el club se han referido a su complicado panorama, aunque él mismo se ha afanado últimamente en dejarse ver en entrevistas. La Liga es larga y los objetivos altos y el equipo le va a necesitar; en la ecuación falta saber cómo se lo tomará por el camino un futbolista llamado a ser titular y que es el tercero de la lista en un equipo que juega con un solo delantero.

«Defiendo los colores del Racing, pero Las Palmas es mi equipo», declaró a principios de este mes en una entrevista concedida al programa televisivo de El Chringuito. «Hace unas semanas pisé el Estadio de Gran Canaria por primera vez y no me imagino si lo hiciera cada fin de semana. Si digo lo contrario, mentiría; me veo jugando ahí», añadió. No dijo que su deseo fuera para ya, pero... para cuando se pueda. Tiene 25 años, pero no poder participar en el capítulo goleador del equipo que más anota de la categoría es algo que no le estará resultando sencillo y se prepara para lo que pueda venir.