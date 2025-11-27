Día de 'soccer' en los Campos de Sport

La de este jueves no fue una jornada de entrenamiento cualquiera en los Campos de Sport. Esta vez, las gradas del estadio de El Sardinero ... no estuvieron tan vacías. Los más de 250 expedicionarios del club Nido Águila de Seattle, Estados Unidos, que se encuentran en Santander viviendo la 'Racing Experience', presenciaron el trabajo de José Alberto y sus pupilos.

🌎 Los chicos y chicas participantes en la Racing Experience hoy disfrutan de un día de fútbol, junto al primer equipo, en los Campos de Sport 💪💚 pic.twitter.com/FeKm8t4RiQ — Real Racing Club (@realracingclub) November 27, 2025

Los chicos y chicas, de doce a quince años, y sus acompañantes, disfrutaron de la mañana mientras los verdiblancos continúan con la preparación del choque del domingo -16.15 horas- frente al Eibar en este mismo escenario.

Muchos vídeos; aún más fotos y también aplausos a las mejores acciones protagonizadas por los futbolistas. Pero, sobre todo, ojos como platos y dedos señalado a todo lo sorprendente de una primera vez en los Campos de Sport.

Con acento norteamericano, pero también, en una gran parte de los casos, con origen latino, que podían entender a la perfección las instrucciones del míster y los comentarios de los futbolistas.

Esta visita del Nido Águila Seattle entra dentro del trabajo del club verdiblanco en el área de internacionalización. La expedición, que llegó el pasado lunes, estará en Santander hasta la próxima semana, entrenando con técnicos de la disciplina racinguista y realizando diversas actividades turísticas a lo largo y ancho de la Comunidad Autónoma.