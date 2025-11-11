El Racing visitará a la Ponferradina en la segunda eliminatoria de Copa El equipo verdiblanco viajará a El Toralín para verse las caras ante un rival de Primera RFEF

Sergio Herrero Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 13:03 | Actualizado 14:08h. Comenta Compartir

Al Racing le tocó el último equipo de Primera RFEF disponible para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Así pues, el equipo de José Alberto tendrá que jugar fuera de los Campos de Sport la siguiente ronda. En concreto, en El Toralín, frente a la Sociedad Deportiva Ponferradina. El encuentro se disputará entre el 2 y el 4 de diciembre, en horario aún por determinar, aunque, como los cántabros se enfrentan al Eibar el domingo 30 en Liga y visitará el domingo 7 al Cádiz, es probable que el partido se celebre el miércoles o el jueves.

Pese a ser uno de los equipos más fuertes de la tercera categoría y que hasta 2023 estaba en Segunda División, el cuadro berciano no pasa por su mejor momento. Es noveno clasificado en el grupo 1 de Primera RFEF, a tres puntos de los puestos de play off pero a la misma distancia también de los de descenso a Segunda RFEF. Eso sí, es uno de los equipos menos goleados de la competición y, a día de hoy, acumula cinco encuentros ligueros sin encajar.

La última visita del Racing a El Toralín se produjo el 5 de febrero de 2023, en un encuentro que finalizó con resultado de empate a uno. Se adelantaron los bercianos y, en la segunda parte, los de José Alberto igualaron gracias a un gran gol de Yeray tras un centro desde la izquierda de Mario García. Precisamente Yeray ha regresado esta temporada al Racing tras campaña y media cedido en la Ponferradina.

El equipo dirigido por Fernando Estévez cuenta en su plantilla con los cántabros y canteranos verdiblancos Fede San Emeterio y Mario Jorrín. El primero ha disputado diez encuentros en lo que va de temporada, seis de ellos como titular y el segundo apenas ha jugado tres encuentros, uno de ellos desde el inicio.

Además, destacan en la nómina de futbolistas del cuadro berciano, con un vestuario bastante veterano, nombres como los de Borja Valle, Undabarrena o el de su máximo anotador del curso hasta el momento, con tres tantos, el centrocampista Xemi.

Se da la circunstancia de que, al igual que el Racing, su rival en Copa del Rey también consiguió el pase a esta eliminatoria en el estadio de Las Gaunas. Si los verdiblancos golearon (0-4) a la Sociedad Deportiva Logroñés, los bercianos se deshicieron de la Unión Deportiva Logroñés, también de Segunda RFEF, por uno a tres.

El balance de enfrentamientos entre Racing y Ponferradina es favorable está igualado, con diez encuentros disputados –en Segunda División o la extinta Segunda B– y un saldo de dos victorias bercianas, dos cántabras y seis empates. Trece goles a favor para los verdiblancos y once en contra. Eso sí, el equipo cántabro nunca ha ganado en El Toralín, estadio en el que, en 2013, certificó su descenso a Segunda División B -luego tuvo otra oportunidad, también fallida, con el descenso administrativo del Guadalajara- tras ver empatado el 0-2 que tenía a su favor.