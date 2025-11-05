El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Manuel Jesús Orellana amonesta a Pablo Ramón en el partido frente al Sporting. Javier Cotera

Un doble rasero para las amarillas

El Racing, pese a ser uno de los equipos que más faltas recibe, acumula trece cartulinas más que sus rivales

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla –si el recurso por la cartulina de este último no prospera– no estarán el domingo en Las Palmas. Por sanción. ... Por acumulación de amarillas. Y es que el Racing está viendo muchas. Más de las que se puede prever por su estilo de juego. Tantas que puede parecer que hay un doble rasero. Que los de verde y blanco tienen que hacer menos para llevarse para casa un caramelo de limón. Es, además, una sensación que se ha instalado en el vestuario.

