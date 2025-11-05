Un doble rasero para las amarillas

Íñigo Vicente y Álvaro Mantilla –si el recurso por la cartulina de este último no prospera– no estarán el domingo en Las Palmas. Por sanción. ... Por acumulación de amarillas. Y es que el Racing está viendo muchas. Más de las que se puede prever por su estilo de juego. Tantas que puede parecer que hay un doble rasero. Que los de verde y blanco tienen que hacer menos para llevarse para casa un caramelo de limón. Es, además, una sensación que se ha instalado en el vestuario.

«Poco puedo decir. Somos uno de los equipos que menos faltas realiza y que más faltas recibe», decía José Alberto el viernes, tras el triunfo contra la Real Sociedad B. El equipo cántabro había visto cinco cartulinas amarillas y su rival sólo una. Esta última, incluso celebrada de modo irónico por el público de los Campos de Sport. El balance de faltas era de 14 y 19 para locales y visitantes, respectivamente.

«Nos castigan muchísimo. Hoy –por el viernes– no es el caso. Nos castigan muchísimo. Casi todos nuestros partidos superan las 20 faltas realizadas por los equipos rivales. Hay una reiteración que el reglamento indica... No sé cuál es el motivo», continuó el técnico asturiano.

Los números están ahí. El Racing es el sexto equipo de Segunda División que más faltas recibe, con 173. Lejos, eso sí, de las 214 que ha sufrido su rival del domingo, la Unión Deportiva Las Palmas. El que menos es el Albacete, con 124. El equipo de José Alberto ha cometido algunas menos de las que ha recibido. En concreto, 161 infracciones. No es una brecha muy reseñable.

Sin embargo, la película cambia cuando se comparan las cartulinas amarillas. El Racing ha visto 33 tarjetas. Y sus contrincantes, únicamente dos decenas. Basta con tirar de calculadora. Cada 4,87 faltas verdiblancas, el colegiado se echa la mano al bolsillo. Los contrarios tienen que cometer 8,65 infracciones. Vamos, que las amonestaciones rivales le salen a los cántabros 3,78 faltas más caras.

Una muestra muy gráfica de esa reiteración no castigada habitualmente a los rivales del Racing de la que hablaba José Alberto quedó patente en el partido de Mendizorroza, frente al Mirandés. El delantero rojillo Carlos Rodríguez realizó siete faltas a lo largo del encuentro y vio la cartulina amarilla en el minuto 97 y por protestar, tras un enganchón con el racinguista Gustavo Puerta, que también fue amonestado. El Mirandés, que es el equipo que más tarjetas ha visto en el campeonato, con 37, cometió hasta 28 faltas ante el cuadro cántabro, por las quince de los de José Alberto. Los burgaleses vieron cinco cartulinas y los verdiblancos, dos.

Ante el Deportivo, también quedó descompensada la estadística. Se cometieron nueve faltas por parte montañesa y once por la gallega. Sin embargo, fueron los verdiblancos los que vieron más tarjetas:tres, por una sola para los blanquiazules.

Otro encuentro con un gran desajuste fue el de Albacete, en el que los racinguistas vieron tres tarjetas tras cometer, únicamente, siete faltas. Los manchegos se llevaron una, con trece infracciones.

Es verdad que, en estas últimas temporadas, el Racing se ha llevado muchas tarjetas por protestar. No es un equipo especialmente agresivo en cuanto a la dureza de sus entradas y gran parte de los castigos son por calentones o irse de la lengua. Por otro lado, el estilo de juego vertical, combinativo y desequilibrante en ataque facilita que los rivales acaben parando a los verdiblancos en falta y, en consecuencia, en ocasiones en acciones merecedoras de amonestación.

Oen expulsión, porque ahí sí que ganan los rivales verdiblancos. Hasta en seis encuentros de lo que va de temporada, es decir, la mitad, el contrincante verdiblanco se ha quedado en inferioridad numérica. Y de ahí, probablemente, nace la predisposición que provoca el desfase de cartulinas hacia el equipo cántabro.

Porque es habitual en las últimas temporadas el trabajo de sala de prensa para tratar de influir en los jueces. Y a veces, funciona. El cuento de que el Racing siempre juega contra rivales en inferioridad numérica se fue repitiendo por algunos feudos rivales y, tanto va el cántaro a la fuente, que acaba calando.

Mantilla e Íñigo Vicente han sido los primeros jugadores del Racing en llegar al ciclo de tarjetas esta temporada. Detrás de ellos, a día de hoy, no hay ningún futbolista apercibido. Salinas, Gustavo Puerta y Maguette Gueye han visto tres;Aldasoro, Andrés Martín, Marco Sangalli y Pablo Ramón, dos;y Villalibre, Manu Hernando, Íñigo Sainz-Maza, Michelin y Sergio Martínez, una cada uno. A ellos hay que sumarles una expulsión cada uno de Michelin y Marco Sangalli, ambos por protestar en el partido ante el Sporting en El Molinón.