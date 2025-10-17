El duelo estará en las bandas

Son dos de los referentes de la Segunda División. Racing y Deportivo, que se enfrentan el domingo a las 18.30 en los Campos de ... Sport, parecen destinados a reeditar el mano a mano que protagonizaron hace tres años. Solo que esta vez no buscan el ascenso a la categoría de plata, sino regresar a la élite. Y bueno, que un mano a mano estrictamente no será, porque a diferencia de entonces, hay muchos más candidatos.

El caso es que dos históricos revitalizados -en lo deportivo, pero también en lo económico-, se encuentran en un choque de trenes que tienen como locomotoras a Andrés Martín (Aguadulce, 11 de julio de 1999) y Yeremay Hernández (Las Palmas, 10 de diciembre de 2002). Uno es el Pichichi de la categoría e incluso ha desbancado a Íñigo Vicente como jugador franquicia verdiblanco. El otro, un joven talento que ya despuntó la temporada pasada y eclosiona hacia metas mayores; las que aspira a alcanzar en Riazor. Quizá definirlos como los dos mejores jugadores de la Liga sea atrevido, pero en la pugna estarían siempre.

La comparación es inevitable por su liderazgo, calidad e incluso por características futbolísticas: dos mediapuntas que asimismo pueden actuar como delanteros y están aportando mucho gol a su equipo. Seis en el caso del sevillano (dos de penalti) y tres el canario, formado y forjado en el Deportivo. Asistente uno; regateador consumado el otro, será uno de los duelos estelares a los que asistirá El Sardinero.

A Andrés se le conoce de sobra en Santander: extremo o mediapunta a pierna cambiada, con Puerta, el fichaje más caro del Racing, con experiencia en Primera, seguro a balón parado y capaz de asumir la función de nueve. Retenerle el verano pasado fue uno de los éxitos, mayor que un fichaje, de la ventana estival.

De Yeremay se ha oído hablar y quien probablemente sea el futbolista con más proyección de Segunda -y uno de los que más despuntan en LaLiga- dará mucho más de sí. Extremo moderno y desequilibrante o mediapunta de toda la vida, que ahora ha encontrado su hueco de partida en la banda y va sumando a su juego de fantasía rendimiento en números tangibles, porque cada vez hace más goles y ofrece más asistencias. Le falta, eso sí, que sus compañeros las terminen en gol.

La comparación no es ociosa. Andrés ocupará la banda derecha verdiblanca. Yeremay, la zurda blanquiazul. Se encontrarán necesariamente y sobre todo en la zona racinguista, donde Andrés puede tener que echar una mano para defenderle. Menos afanado en estas tareas está el joven canterano -aunque canario- del Dépor, pero esa franja del campo es la que puede ser testigo de muchos duelos; donde más probabilidad hay de que haya jugadas diferentes y, sobre todo, se generen ocasiones de gol.

Retratan además la evolución de sus respectivos equipos. Un Andrés que dejó el Rayo Vallecano para ser y sentirse importante en Santander y crecer con el Racing y un Yeremay que lo ha hecho desde ese pozo de la Primera RFEF del que al Deportivo le costó salir casi tanto como al Racing de la extinta Segunda B.

Por números, Andrés luce mejores guarismos, pero mientras que en los Campos de Sport el protagonismo está más repartido en el ataque, en Riazor solo comparte galones con Zaka pese al buen plantel que tiene a su disposición Antonio Hidalgo.

La figura contrastada a la que le resta solo regresar a Primera y la gran promesa que ya se ha quitado de encima esa condición se miden así en un cara a cara que personifica al de dos equipos. El mismo hambre, los mismos objetivos y el mismo pasado de penurias deportivas que ya ha quedado atrás. El Cádiz ha arrebatado a cántabros y gallegos ese coliderazgo que tenían la semana pasada. Ahora son segundos y terceros, pero el duelo del domingo en la banda será de números uno.