La ELA se lleva a otro exjugador del Racing, Pérez Durán

La esclerosis lateral amiótrófica (ELA), se llevó ayer en Madrid a otro exjugador del Racing, Francisco Pérez Durán, que jugó en total 19 partidos oficiales con el club en las temporadas 1990-92 y vivió el emocionante ascenso a Segunda División de 1991. Tras el fallecimiento de Marcel Sabou hace unas semanas, de nuevo esa terrible e incurable enfermedad ha vencido a un hombre que estuvo vinculado al club cántabro, en este caso a la edad de 64 años.

Pérez Durán había nacido en la localidad de Priego de Córdoba. Era un centrocampista muy completo y técnico, que, al poco de nacer se instaló en Madrid con su familia. Allí fue donde se hizo futbolista. Con trece años comenzó a jugar en los infantiles del Real Madrid, club donde transcurrieron sus siete primeros años de fútbol, uno de ellos cedido en el Deportivo de La Coruña. Con el Castilla logró ascender a Segunda División y luego comenzó a incorporarse a equipos como el Granada C. F., A. D. Parla, C. D. Alcoyano, Cartagena F. C. y Linares C. F., donde recuperó la alegría de su juego tras una mala racha de lesiones. Ello hizo que tuviera diversas ofertas, aceptando en verano de 1990 la del Real Racing Club. Felines, entonces entrenador racinguista, fue clave en su llegada, ya que conocía las cualidades del jugador.

Debutó con victoria en partido liguero el 2 de septiembre de 1990 ante el C. D. Aragón. Entonces el Racing alineó a Ceballos; Revilla, Pérez Durán, Cantudo, Óscar; Roncal, Pedraza, Sánchez Lorenzo, Geli (Gelucho); De Diego y Miro (Esteban Torre). Jugó con regularidad hasta que las lesiones volvieron a cebarse con él. Pudo vivir en 1991 el ascenso del equipo a Segunda División tras un partido dramático en el campo de Las Margaritas en Getafe. Los tirones, esguinces y pubalgias, fueron compañeros suyos hasta su final en Santander al término de la temporada 1991-92.

Pérez Durán jugó las dos últimas temporadas de su vida deportiva en la A. D. Torrejón, equipo de Tercera División de Madrid. También fue entrenador en varios clubes del fútbol madrileño.