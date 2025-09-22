La endeblez defensiva cuesta el liderato

Aser Falagán Santander Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La sociedad Andrés-Sangalli, sucesivamente asistente y goleador, no fue suficiente para que un Racing que se desangra en defensa amarrara los tres puntos. Un equipo que es el máximo goleador de Segunda es también uno de los más goleados, y anoche esa endeblez defensiva, que costó dos puntos, lastró a un equipo que comenzó la jornada como líder a la tercera plaza. En seis jornadas el equipo no ha conseguido mantener su meta invicta y pese a su gran pegada evidencia problemas para sumar: necesita marcar tres tantos como promedio para sumar los tres puntos.

Las victorias de Deportivo y Cádiz ante el Huesca y el Málaga, respectivamente, les colocaban por delante de los verdiblancos. Eso sí, con un partido más. Los de José Alberto comenzaban el encuentro con la tercera plaza asegurada, independientemente de lo que ocurra en el Burgos-Granada que cierra esta noche la sexta jornada de Segunda División. Y ahí se iba a quedar, desperdiciando una oportunidad de consolidar el liderato. El 2-2 de Córdoba deja así a los de JAL terceros, ahora a un punto del Deportivo y el Cádiz, los dos equipos que ocupan las plazas de ascenso directo.

El Racing recibirá el sábado a las 18.30 horas al Andorra en la séptima jornada de Liga, en la que los de José Alberto deberán luchar de nuevo por el liderato ante un rival que, pese a ser un recién ascendido, ha retomado con buen pulso la categoría. Después de seis jornadas completadas, los de Ibai Gómez suman once puntos, con tres victorias, dos empates y una sola derrota, y en este primer mes y medio de competición se mueven en los puestos de play off de ascenso.