Vicente se queda en el banquillo

La goleada encajada frente a la Cultural Leonesa la semana pasada tuvo un damnificado claro: Íñigo Vicente. Desde su llegada a Santander en verano de ... 2022, el de Derio ha jugado siempre que ha estado disponible. Incluso llegó a entrar en una convocatoria en pleno proceso vírico, aunque finalmente José Alberto se vio obligado a descartarle cuando se puso a prueba casi sobre el inicio del compromiso. Ayer, sin embargo, fue suplente.

No es un hecho inédito, pero sí muy poco frecuente: solo en tres ocasiones partió desde el banquillo: en la temporada 22-23, la primera como verdiblanco, frente a Las Palmas y, el curso pasado, en los dos partidos frente al Eldense. Tampoco se ha quedado nunca fuera de la convocatoria o en el banquillo sin jugar, más allá del citado partido frente al Real Oviedo en el que su proceso vírico le impidió estar entre los once elegidos y también disfrutar de algún minuto.

JAL dejó así en el banquillo a su jugador franquicia -o a uno de ellos-, que cedió su puesto a Peio Canales. Con la excepción del partido frente a la Cultural, y con el técnico también condicionado por una plantilla que aún no se había terminado de confeccionar, Vicente ha jugado esta temporada como mediapunta por el centro, y no en esa demarcación de extremo izquierdo que se había convertido en su hábitat natural en Santander.

En una alineación con ciertas sorpresas, José Alberto dio además un voto de confianza a Jeremy, colocándole como titular por delante de Asier Villalibre, como ya ocurrió en la segunda jornada. El asturiano ya tuvo la semana pasada muy buenas palabras para el canterano, al que exige, eso sí, más regularidad en los partidos y entrenamientos. Ayer fue titular por segunda vez y cada vez está más consolidado en la delantera, beneficiándose además de que Juan Carlos Arana aún sigue convaleciente de su lesión. De hecho, lo más probable es que el canario, aún inédito esta temporada en la competición oficial, no reaparezca ya hasta el mes de octubre.