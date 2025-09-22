El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente salió en el segundo tiempo. LOF
Racing

Vicente se queda en el banquillo

El Mago de Derio fue el gran damnificado de la goleada encajada ante la Cultural y salió en el segundo tiempo. José Alberto también dio la titularidad a Jeremy por delante de Villalibre

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 02:00

La goleada encajada frente a la Cultural Leonesa la semana pasada tuvo un damnificado claro: Íñigo Vicente. Desde su llegada a Santander en verano de ... 2022, el de Derio ha jugado siempre que ha estado disponible. Incluso llegó a entrar en una convocatoria en pleno proceso vírico, aunque finalmente José Alberto se vio obligado a descartarle cuando se puso a prueba casi sobre el inicio del compromiso. Ayer, sin embargo, fue suplente.

