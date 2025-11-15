El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

José Alberto abraza a Juan Carlos Arana tras el final del encuentro. Luis Palomeque
Racing

«Estoy enfadado por haber perdido dos puntos»

José Alberto señaló tras el encuentro ante los nazaríes que «tenemos que jugar con la misma intensidad todo el partido»

Borja Cavia

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:53

Comenta

José Alberto se mostró contundente en su valoración del partido ante el Granada. «Ha sido un partido loco, en la primera parte hemos estado bien, hemos interpretado bien las situaciones de juego. En la segunda ha sido todo lo contrario. Estoy enfadado por haber perdido dos puntos, se nos han escapado por no haber seguido el plan de partido. Hay una dosis de infortunio en los dos goles del Granada. Hemos hecho cosas mal, pero el grado de mala suerte ha sido increíble«.

A la hora de buscar las causas, el asturiano argumentó la relajación como causa del bajón de juego. «En la primera parte hace lo que tiene que hacer, en la segunda dejamos de apretar. El marcador nos hace dudar, el mensaje en el descanso era muy claro, ser nosotros, ser agresivos, no mirar si estamos arriba o abajo. El 2-0 nos ha hecho conformistas, es mi sensación en caliente. Tenemos que jugar con la misma intensidad todo el partido».

Sin precisar su lesión, el técnico explicó el cambio de Íñigo en el descanso, las causas de no agotar las sustituciones y que Facu, suplente ante el Granada, lo fue por decisión táctica y por acumulación de partidos. José Alberto no escatimó elogios hacia Mantilla por su actuación en el lateral derecho. «Ha hecho un partido increíble, no ha sido superado por nadie, no ha sufrido. Le he visto a su verdadero nivel, al que quiero ver todos los partidos«.

Por último, el entrenador se refirió a la actuación arbitral. «Hay una roja muy clara de Faye a Mantilla, la he visto muy clara. Todo el relato que circula por ahí de que el Racing sólo gana con diez condiciona, no podemos tomar decisiones en función de la opinión pública y si una jugada es juego brusco grave lo es».

Te puede interesar

