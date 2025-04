Entrenar la mente para ganar en el campo

La recta final de la temporada es ese tramo en el que los partidos comienzan a jugarse en la cabeza además de sobre el césped. ... Los errores pesan el doble, los aciertos se celebran casi como victorias y además de los pies, los músculos y los tendones, la mente también juega. El Racing tiene por delante 24 puntos en las ocho jornadas que restan para que termine la Liga y un camino que se ha vuelto un poquito más cuesta arriba después de la derrota ante el Levante. El ascenso directo aún es posible, pero el golaveraje perdido con los principales rivales y la salida de los puestos de ascenso directo pone a prueba no solo el físico, sino la resistencia mental de una plantilla que sabe que el margen de error se ha estrechado más que hace unas semanas.

El Racing no renuncia a una de las dos primeras plazas. Como dijo el propio José Alberto el pasado domingo en rueda de prensa «quedan veinticuatro puntos y vamos a apretar hasta el final», pero si finalmente se ve abocado a disputar el play off de ascenso la exigencia será otra. Un mano a mano donde no solo gana el que juega mejor, sino el que sabe leer los momentos, gestionar la presión o mantenerse frío bajo la tormenta. Si un penalti o un córner pueden decidir una temporada entera, la cabeza debe estar tan afinada como el pie. «Lo que está claro es que si hay miedo o mucha presión, el balón quema, se ven muchas más camisetas rivales que de los compañeros, no se ven líneas de pase... Y evidentemente, eso tiene que ver un poquito con la presión», explica el psicólogo José Antonio Bonilla, que cuenta con más de veinticinco años de experiencia en el trabajo deportivo con federaciones, clubes y deportistas a nivel individual. «Si el jugador tiene confianza, está seguro y no tiene miedo a fallar, dará su mejor versión a nivel técnico también», señala.

José Antonio Bonilla cuenta con más de 25años de trayectoria como psicólogo deportivo Experiencia

Bonilla, que trabajó con el Racing en las temporadas 2005-06 y entre 2015 y 2018, desgrana las claves para entender cómo se prepara un futbolista para este tipo de situaciones límite. Por ejemplo, cómo se maneja la presión cuando se acerca la finalización de la competición, prácticamente el punto de la Liga en el que se encuentra ahora el Racing. «Viene determinada por anticipar las consecuencias de ganar o perder el encuentro. Eso genera muchas veces una presión que luego lastra el rendimiento de los jugadores», detalla.

«Esos estados emocionales surgen de los procesos mentales. Gestionar los pensamientos que se tienen antes y durante los partidos es muy importante», señala Bonilla. Y por suerte hay herramientas para ello. «La mente no distingue la palabra 'no'. Funciona de forma negativa. Si yo le digo a alguien: 'no mires', lo que va a hacer la persona es mirar», explica Bonilla. Y si eso se traslada a un partido de fútbol, el resultado sería el mismo. «Si el jugador está nervioso es muy posible que antes del partido se diga: 'no lo voy a hacer mal, no voy a estar nervioso'. Y lo que está incorporando es un programa mental de nerviosismo y de hacerlo mal», cuenta, y ofrece una solución. «Lo que tienen que hacer es empezar a tener pensamientos positivos y en presente en las microparadas del partido. 'Controlo', 'Estoy bien', 'Me encuentro bien', 'Lo hago bien'».

Y lo mismo pasa con las charlas de los entrenadores. «Suelen utilizar frases en negativo. 'No tenemos que perder el balón', por ejemplo. Es mejor cambiarlo por 'La pelota es nuestra', 'Portería a cero', y cosas así». También existen herramientas fisiológicas para mantener a raya la tensión o los nervios, en situaciones como tirar un penalti o solventar una situación crítica. «Una técnica poco conocida sería la salivación», comenta. Y es que según Bonilla es imposible estar mal emocional y psicológicamente con la boca llena de saliva. «Cuando están bajo un estado emocional negativo, la boca se queda seca. Lo que tienen que hacer es chequear y generar saliva», explica.

Los momentos de desconexión son inadmisibles cuando te lo juegas todo en un play off o en un partido decisivo. «Tienen que olvidar los fallos del pasado y centrarse, que su mente no se vaya a las quejas arbitrales o con los compañeros, porque si estoy pendiente del árbitro o la grada, no estoy centrado en el partido», dice Bonilla. «Evitar las provocaciones del rival, también de la grada rival donde igual te insultan, evitar llamar al colegido, no perder el control para no tener una tarjeta a destiempo...», añade. Y algo importantes es «olvidarse de las consecuencias que tiene el partido, porque eso influye a la hora de sacar la mejor versión».

Aunque parezca cosa de magia, la fórmula del rendimiento existe según Bonilla. «Potencial, menos interferencias», subraya. Se trata de algo tan sencillo como «centrarse en disfrutar. Si piensas: '¿Y si no ganamos? ¿Y si no nos clasificamos?' Esas dudas y esa presión condicionan. Se trata de que sea un partido más, sin consecuencias». Y para maximizar el rendimiento, el psicológo recomienda también «la técnica de la visualización. A la hora de sacar una falta, por ejemplo, te puedes ayudar trabajando técnicamente, pero también puedes trabajarlo mentalmente imaginándolo».

En el caso del Racing, por un lado la expectativa que se ha generado es grande, con el equipo liderando el campeonato durante muchas semanas. «La expectativa de los aficionados puede ser un acicate para que saquen su mejor versión y también puede verse como un exceso de presión. 'No tenemos que defraudar a la gente', etcétera. Eso puede hacer que las piernas de alguna manera pesen como una mochila». Y por otro, y también se cuenta con la experiencia negativa del año pasado al quedarse fuera del play off por un gol. «Los fantasmas del pasado solo influyen si los dejo venir», comenta Bonilla.