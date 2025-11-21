El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aldasoro pugna con Íñigo. Javier Cotera
Fútbol | Racing

«Me equivoqué, le pedí disculpas en privado y ahora, en público»

José Alberto se muestra autocrítico con respecto a las declaraciones realizadas sobre Artitz Aldasosoro

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:27

Comenta

Autocrítico. Y mucho. Así se ha mostrado José Alberto respecto a Artitz Aldasosoro. El guipuzcoano, en otros tiempos indiscutibles, lleva cinco partidos sin jugar por ... la competencia en el mediocentro y porque el técnico considera, si utilizar esta palabra, que se podía haber relajado. Al margen del buen rendimiento de sus compañeros, quería darle en cierto modo un toque de atención. Algo que, según ha explicado, ha llegado a afectar anímicamente futbolista, que sin embargo, superado ese bache, ha respondido positivamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

