«Me equivoqué, le pedí disculpas en privado y ahora, en público»

Autocrítico. Y mucho. Así se ha mostrado José Alberto respecto a Artitz Aldasosoro. El guipuzcoano, en otros tiempos indiscutibles, lleva cinco partidos sin jugar por ... la competencia en el mediocentro y porque el técnico considera, si utilizar esta palabra, que se podía haber relajado. Al margen del buen rendimiento de sus compañeros, quería darle en cierto modo un toque de atención. Algo que, según ha explicado, ha llegado a afectar anímicamente futbolista, que sin embargo, superado ese bache, ha respondido positivamente.

Sin embargo, cuando frente al Granada se lesionó Íñigo Sainz-Maza, JAL tampoco echó mano de otro de los capitanes, probablemente el futbolista con unas características más similares al de Ampuero, para suplirle. Se equivocó. Esa es su propia interpretación. «Aritz debía haber entrado en la segunda parte. Me equivoqué, le he pedido disculpas en privado y lo hago también de manera pública, porque es un ejemplo. Cuando en el descanso se comprueba que Íñigo no puede seguir, mi decisión no está vinculada al resultado final (en el descanso era 2-0 a favor del Racing en un encuentro que terminó 2-2), sino a lo que pienso y al propio jugador. Creo que no estuve bien en esa decisión. Aritz es un futbolista importante para el colectivo y para mí, está recuperando su nivel y pronto le veremos en el terreno de juego», resume el asturiano.

No se oculta tampoco a la hora de explicar los motivos de su suplencia: «Tenemos cinco mediocentros de diferentes características pero mucho nivel y Aritz ha pasado por un momento difícil en lo anímico por perder protagonismo y no tener la energía necesaria que creo que él mismo y el equipo necesitan para poder aportar.». Sin embargo, le ve recuperado: «A veces valoramos poco la situación personal de cada uno y el momento de felicidad en la vida profesional, en el que estamos contentos, muchos de nosotros con contratos largos, y eso te puede meter en una zona de confort. A veces es necesario que se valoren las cosas y que los jugadores se lo ganen».

Una estrategia que, más allá del «error» cometido ante el Granada, ha redundado en «una respuesta fantástica» del mediocentro después de «todo el proceso que ha ido pasando». «La última semana ha estado mejor en los entrenamientos y esta ha estado muy bien, recuperando la energía», decía antes de anunciar que pronto se le verá de nuevo sobre el césped.