La exigencia está marcada

Lo saben los futbolistas. «Debemos mantener, como mínimo, la cara que dimos ante el Oviedo», dijo Juan Carlos Arana el jueves. Lo sabe José Alberto. « ... Si jugamos así, sin duda lo conseguiremos», exclamó el pasado domingo, para añadir el viernes que «el partido del otro día refuerza muchísimas cosas y nos hace ver con la misma ilusión que teníamos semanas atrás para afrontar estas tres semanas». Lo saben los más de 300 racinguistas que se desplazarán hasta Almería. Mauricio Gómez y Pepe Barros entre ellos, que algo de experiencia tienen en esto. Y también lo saben los tropecientosmil que no viajarán, pero empujarán como en directo. Lo saben Sebastián Ceria y Carolina, la taquillera. También Manolo, el utillero, y Joana, del departamento de comunicación. Todos. El último partido puso el listón. El mínimo exigible. De ahí, hacia arriba. Igual o mejor. Cualquier otra cosa dará para poco.

Es lo que tienen los objetivos ambiciosos, que no se puede quedar uno con medias tintas. Y menos cuando hace unas semanas se ha tirado al Mediterráneo el comodín en un suceso de cuyo nombre, en el Racing, nadie quiere acordarse. El encuentro contra el Almería es mucho más que un partido. Es un duelo directo, un examen casi final y una prueba con fuego real de cara a un más que hipotético play off de ascenso. Porque la victoria el viernes del Levante pone la ruleta rusa de la fase de eliminatorias por subir a la élite como una opción cada vez más real.

Jornada 40

UD Almería Stadium, 21.00 (Movistar)

Árbitro: Sesma Espinosa (Riojano)

VAR: González Francés (Las Palmas)

La cadencia fue buena ante el Oviedo, pero las cuestas que vienen son pindias. La de esta noche en ese estadio de nombres mil, además, tiene curvas. El Almería era, junto con el Granada, el gran favorito a aplastar al resto. A subirse a su pedestal allá arriba de la clasificación y mirar a los demás desde la más absoluta superioridad. Sin embargo, la clasificación le ha puesto en su sitio, algo que no le hace menos peligroso. El potencial de la plantilla está ahí. León dormido.

Eso sí, algo mellado después de la escabechina de Cádiz, que se saldó con tres expulsados. Tres bajas importantes:el central Kaiky, el extremo Nico Melamed y su posible sustituto, Bruno Langa. Todos ellos verán el partido junto a Rubi, su entrenador, lejos del terreno de juego. Pero, aún así, el cuadro indálico tiene fondo de armario para lo que quiera. De gala, de trabajo, de sport... Y, sobre todo, tiene una pieza que siempre sienta bien. Luis Suárez es el hombre a frenar.

Las frases Rubi, Almería «El Racing tiene fortalezas importantes en su juego de ataque y va a ser un partido muy bonito de ver, porque suelen ir a por el rival»

José Alberto, Racing «Hay muchos indicadores que nos hacen ver que somos un equipo mucho más fuerte de lo que pensamos y creemos»

Sea lo que sea, no tiene pinta de que José Alberto vaya a cambiar mucho su plan. El asturiano suele apostar por insistir en lo que funciona. Así que el único cambio esperado será el obligado por sanción en el lateral derecho. Clément Michelin vio la quinta cartulina amarilla el pasado domingo y el míster tendrá que buscarle un reemplazo. Marco Sangalli parece el principal candidato.

Porque no parece que el centro de la zaga se vaya a mover. Álvaro Mantilla es la otra posibilidad, pero el míster afirmó el viernes en rueda de prensa que tanto el camargués como Javi Castro están rindiendo a buen nivel. A ambos les tocará 'pegarse' con Luis Suárez. Y a su izquierda, como para tocar a Mario García después del partido que se marcó ante el Oviedo.

Las claves Almería El equipo andaluz llega con tres bajas importantes; Kaiky, Nico Melamed y Langa fueron expulsados en el partido de Cádiz

Racing El sancionado Michelin y el lesionado de larga duración Íñigo Sainz-Maza son los únicos ausentes en el cuadro verdiblanco

Alguna duda puede haber en el doble pivote, donde ha habido bastantes alternativas últimamente. La dupla Aldasoro-Vencedor, la original esta temporada, funcionó bien contra el cuadro carbayón. Pero Maguette Gueye, cuando salió en la segunda parte, también dejó cositas.

En las bandas ya se sabe que Andrés Martín e Íñigo Vicente son fijos y si no hay sorpresas, Pablo Rodríguez será la tercera punta del tridente ofensivo racinguista. Porque lo de cambiar de sistema es una opción que siempre está y que hace tiempo que no llega. No se antoja probable.

En la delantera, contra el Oviedo llegó el turno de Arana en esa alternancia del canario con Karrikaburu. No estuvo fino el nueve racinguista, pero nadie duda de su potencial. Seguramente tampoco habrá cambios en la punta de ataque verdiblanca.

Almería es una plaza que se le suele dar bien al Racing. Además, en momentos importantes, como aquella histórica eliminatoria de Copa del Rey o en esa victoria en medio de una desastrosa temporada que hizo pensar, por un pequeño momento, que la salvación era posible. Hoy también hay mucho en juego. Mucho. Pero si el equipo de José Alberto es capaz de mantener el nivel que todos sabemos que es capaz de dar, puede conseguir lo que se proponga. La 45, ese es el deseo unánime del racinguismo.

El técnico del Almería, Rubi: «Va a ser un partido de vértigo, con dos equipos que van a por la victoria»

En la rueda de prensa previa del entrenador del Almería, Rubi, apenas se habló del Racing. La resaca de la jornada anterior en Cádiz y la venta del club coparon la comparecencia del mister. «Estaba informado de algunas cosas. Con una sensación doble. Por un lado, de agradecimiento a nuestro antiguo propietario, que creo que ha hecho mucho por el club y por la ciudad, un trabajo extraordinario y desearle lo mejor. y por otro, dar la bienvenida» a la nueva propiedad.

«Está claro que es un partido de vértigo, porque juegan dos equipos que van a ir a por la victoria desde el principio», afirmó, antes de reconocer que «hay muchísimo en juego», pero para el técnico «no es definitivo». «Queremos dar pasitos para asegurar esa plaza de play off, pero no va a haber nada definitivo. Queremos demostrar lo que hay en juego».

El Almería viene de «una semana larga. Hemos entrenado bastante fuerte», dijo el entrenador rojiblanco, que tendrá que ver el partido desde la grada. «Me parece excesivo, pero lo voy a dirigir lo mejor posible. Tengo un staff fantástico y desde ahí arriba se ven muchas cosas también».

Por último, cuestionado al fin por el Racing, afirmó que se trata del equipo «que más puntos ha hecho fuera de casa. Es verdad que últimamente le ha costado un poco más, pero es que empezó ganando siete de siete. Está haciendo las cosas muy bien. Creo que ha estado sólo dos jornadas fuera de las seis primeras plazas. Tiene fortalezas importantes en su juego de ataque y va a ser un partido muy bonito de ver, porque suelen ir a por el rival, a atacar».