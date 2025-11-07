Fallece Pepín Odriozola, extremo racinguista de los sesenta

José Miguel Francisco Odriozola Güezmes, jugador del Racing en las temporadas 1960-63 y 1970-71, falleció en Santander a los 84 años. Era un ... extremo derecho con mucha movilidad que también se desenvolvía bien en el extremo izquierdo y que sobre todo actuó en Primera División con el Racing y otros equipos, como el Valencia y el Pontevedra. Como racinguista marcó 14 goles en los 73 partidos oficiales que disputó.

Nacido en Santander, Pepín Odriozola comenzó a dar patadas al balón en el equipo escolar del Calasanz, con el que ganó el Trofeo Los Barrios en 1957, y tras pasar por el Villamarín y la Cultural de Guarnizo se incorporó al Rayo Cantabria (1959-61), dirigido por Fernández Mora, alcanzando el campeonato de Tercera División (1961). Pasó al Racing esa misma temporada, cuando el equipo estaba dirigido por Otto Bumbel. Su debut fue el 11 de septiembre de 1960 en los Campos de Sport, con victoria ante el Zaragoza (2-1). El Racing alineó a Piñol; Crispi, Santamaría, Miera; Pellejero, Pardo; Odriozola, Kaszas, Wilson, Sampedro y Yosu.

En 1963 marcharía al Valencia, junto a Suco, en una operación en la que regresaría a Santander Nando Yosu con Salvador. Tras su etapa en el Valencia jugaría en el Pontevedra (1964-70), donde sería uno de los protagonistas del ascenso a Primera y de la etapa dorada del club gallego. Volvió a la disciplina racinguista en 1970, cuando nuevamente Fernández Mora dirigía al Racing, colaborando en el ascenso a Segunda División de 1971. Colgaría las botas en la Gimnástica de Torrelavega (1971-72) a las órdenes de Tomás Telechea.