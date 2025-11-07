El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pepín Odriozola DM
Fútbol

Fallece Pepín Odriozola, extremo racinguista de los sesenta

El jugador actuó en Primera División con el Racing y otros equipos, como el Valencia y el Pontevedra. Con el club cántabro marcó 14 goles en 73 partidos

Raúl G. Samperio

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

José Miguel Francisco Odriozola Güezmes, jugador del Racing en las temporadas 1960-63 y 1970-71, falleció en Santander a los 84 años. Era un ... extremo derecho con mucha movilidad que también se desenvolvía bien en el extremo izquierdo y que sobre todo actuó en Primera División con el Racing y otros equipos, como el Valencia y el Pontevedra. Como racinguista marcó 14 goles en los 73 partidos oficiales que disputó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  2. 2

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  3. 3

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  4. 4

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  5. 5

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  6. 6

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  7. 7

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  8. 8

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  9. 9 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Fallece Pepín Odriozola, extremo racinguista de los sesenta

Fallece Pepín Odriozola, extremo racinguista de los sesenta