Fatídico desenlace en Elda: «La gente estaba muy callada y a punto de llorar»

«La afición en la grada sí que no va a fallar, como no ha fallado en toda la temporada. Ahora lo que toca es ... que el equipo responda en el campo y que sea capaz de sacar orgullo propio y tirar hacia adelante». Este es el pensamiento que le ronda por la cabeza a Iván del Corral tras haber viajado en tren desde Reinosa hasta Benidorm, para después coger un coche e ir hasta Elda. Del Corral, junto a su hermano Álex y otros amigos, se recorrió otro fin de semana más la península –ya que en este mes ha ido también a Cartagena y Almería– para ver al Racing fuera de El Sardinero. Y, de nuevo, se ha llevado un chasco tremendo. «Con el 2-3 fue una explosión de alegría, pero luego con el empate hubo un bajón general y la gente estaba muy desilusionada». Según continúa, la sensación tras el pitido final del árbitro fue de «desolación y tristeza». Es más, confiesa que tuvo un sentimiento «raro», porque vio que «ya no hay margen de error». «Ahora es que como no espabiles te vas a quedar séptimo, como el año pasado, y sin play off», lamenta. Para Del Corral, la diferencia con la campaña pasada es que en esa temporada el ascenso era «un premio y una ilusión». Sin embargo, esta vez «lo están perdiendo ellos solos, porque no tienen ni intensidad ni saben competir». «Los jugadores ya no confían», añade. Es por ello que, pese a tener «esperanzas», de cara al partido del próximo domingo contra el Granada, admite que «la sensación es que nos van a meter tres goles, como ya hizo en el partido de ida». «Como se pongan por delante, no vamos a ser capaces de sacarlo», valora sobre el duelo contra el conjunto nazarí, que se ha convertido en una final. «El domingo y hoy –por ayer– han sido días en los que he tenido un bajón enorme, pero cogeremos ánimo de donde se pueda», apostilla sobre la próxima cita de los de José Alberto, un míster en el que «hay que confiar, aunque no muestre signos de poder levantar a este equipo».

«Tengo esperanza, pero la sensación es que el Granada nos va a meter tres goles, como ya hizo en el partido de ida» Iván del Corral Viajó a Elda en tren Mientras, Alberto Ruiz, uno de los amigos de Del Corral que siguió al equipo en tierras valencianas, señala que ni celebró el gol del 2-3 de Arana, «porque estaba con el miedo en el cuerpo por si acaso nos empataban». Y así fue ocho minutos más tarde, cuando el Eldense –ya descendido– metió el tanto que igualaba la contienda. «Estamos derrumbados», admite Ruiz tras el empate del Racing en el Nuevo Pepico Amat, en un partido que tilda de «montaña rusa». Tras conducir solo durante más de ocho horas desde Reinosa hasta Elda, se muestra negativo ante la situación del equipo y lo ve complicado de cara a entrar en el play off. «El partido contra el Granada es de todo o nada. Es una final, pero yo lo veo bastante negro», reitera Ruiz, para después catalogar la temporada de «desastre», si no se consigue siquiera entrar en la fase de ascenso. «Los números de la primera vuelta fueron muy buenos, pero el equipo se ha ido cayendo poco a poco a nivel técnico, físico y mental», valora sobre la dinámica del Racing. Un «bajón» que va más allá de lo deportivo, ya que cree que «el vestuario está tambaleándose y que los más gallos estarán cabreados». «No sé hasta qué punto confían en el entrenador», continúa este aficionado, que acudirá el domingo a El Sardinero para ver el desenlace de la presente campaña. «Iré, pero iré con miedo», apunta. Noticia relacionada Antiviolencia declara de alto riesgo el Racing-Granada «Frustración y decepción» Y desde Huesca hasta Elda, Sofía Setién cogió su coche para ver al Racing contra el equipo del exentrenador verdiblanco José Luis Oltra. Esta cántabra afincada en la localidad oscense relata que la fotografía que deja el empate de la pasada jornada es de «resignación, frustración y decepción». «La gente estaba muy callada y muchos a punto de llorar», dice Setién, quien vaticina que «tiene pinta que va a pasar lo mismo que el año pasado». «Estábamos casi tocando el play off y nos vamos a quedar fuera otra vez», lamenta. La racinguista, que cada jornada viaja de Huesca a Santander, hace balance de los resultados y opina que el equipo tiene «algún bloqueo mental». «Cuando lo tienen a punto de caramelo, se asustan», añade. Sobre José Alberto, uno de los focos de las críticas al equipo, asegura que pase lo que pase el domingo, «debería de acabar ya su ciclo» a los mandos del Racing.

