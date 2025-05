Zozobra antes de una final

Cuando el autobús del Racing llegaba al Nuevo Pepico Amat, justo sonaba en la megafonía el 'Astronomia' de Vicetone y Tony Igy. Aquella canción que ... se hizo famosa durante la pandemia con unos tipos bailando con un ataúd a cuestas. Era un aviso de lo que iba a venir. El equipo verdiblanco, con la revolución incluida de José Alberto en la alineación, iba a pasar de vagabundear por el campo a meterse matemáticamente en el play off, antes de convertirse en un auténtico meme. En el minuto ¡104!, con el Eldense ya descendido hacía rato. Ahora el Racing se la tendrá que jugar en la última jornada contra su rival directo, el Granada. Una final. No queda otra, porque lo de este domingo fue la zozobra y si no da la talla en los Campos de Sport, será el hundimiento definitivo de un equipo que lo fue todo y se ha convertido en casi nada. Le valdrá el empate en casa ante el cuadro nazarí, pero ahora mismo es difícil verle capaz de hacer algo positivo.

José Alberto le dio la vuelta a la alineación como la cabeza a la niña de 'El Exorcista'. Un once con muchas lecturas y, tiene pinta, con aún más trastienda. La defensa fue lo único que no se movió, pero en la foto entraron Víctor Meseguer, Rober González y Marco Sangalli y se quedaron fueran Vencedor, Pablo Rodríguez e Íñigo Vicente. Sólo eran tres cambios, pero tenía tintes de revolución. Y, como toda revolución, eso podía acabar en catársis o como el Rosario de la Aurora. Pudo ser lo otro, luego también lo uno y al final fue lo segundo a la enésima potencia, El equipo ha perdido el rumbo y ahora la velocidad del final de temporada no da pie a ponerse a mirar el mapa.

Eldense Dani Martín, Iván Martos (Simo, min. 86), Dumic, Sergio Ortuño, Timor (Monsalve, min. 63), Javi Llabrés (Méndez, min. 74), Diawara, Fran Gámez (Fede Vico, min. 86), Víctor García, Sekou Gassama (Quintana, min. 52) y Collado (Chapela, min. 74). 3 - 3 Racing Ezkieta, Michelin (Vencedor, min. 98), Mario García, Mantilla, Javi Castro, Meseguer (Jeremy, min. 82), Aldasoro (Maguette Gueye, min. 64), Marco Sangalli, Andrés Martín (Ekain, min. 100), Rober González (Íñigo Vicente, min. 64) y Karrikaburu (Arana, min. 64). Equipo arbitral: Ávalos Barrera, del Comité Catalán, asistido en las bandas por Valencia López (Catalán) y Ríos Vargas (Andaluz). Cuarto: Campos Salinas (Murciano); VAR: Gorostegui Fernández-Ortega (Vasco) y AVAR: Tejero García (Andaluz).

Goles: 1-0, min. 19: Dumic. 1-1, min. 41: Karrikaburu. 2-1, min. 55: Collado. 2-2, min. 82: Andrés Martín, de penalti. 2-3, min. 95: Arana. 3-3, min. 104: Chapela.

Amonestaciones: Amarilla a los locales Iván Martos, Diawara, Simo, Javi Llabrés y Timor y a los visitantes Mantilla y Marco Sangalli.

Incidencias: Nuevo Pepico Amat. Césped en buen estado en una tarde calurosa. Se guardó un minuto de silencio por los abonados y aficionados del Eldense fallecidos esta temporada. 5.616 personas, más de 250 de ellos, racinguistas.

Durante el calentamiento, Íñigo Sainz-Maza no se separó de los que salían de inicio, en esa búsqueda de un líder 'externo' dentro del vestuario en un momento crítico. Hasta el balón al cielo en el saque central desapareció de la propuesta.

El equipo salió temeroso, como con la pierna encogida por miedo a fallar, pese a que el Eldense le cedió todo el protagonismo. También se le encogió el brazo al árbitro en un agarrón de Timor sobre Andrés Martín. Minuto 9. Es cierto que estaba cerca de la banda, pero el andaluz ya había girado hacia la portería cuando fue derribado por el defensor, que era el último. En el balón lateral colgado por Michelin, Meseguer cabeceó desviado por no mucho.

Como no mucho tuvo que hacer el Eldense para crear su primera llegada. Un centro desde la derecha de Fran Gámez no llegó a rematarlo en el primer palo Sekou Gassama y el balón lo agarró Ezkieta. Aún así, parecía que los verdiblancos iban ganando en confianza y en la siguienteKarrikaburu, a la media vuelta tras un buen movimiento, no encontró la dirección correcta. El propio jugador navarro, forzado, cabeceó flojo un centro de Marco Sangalli.

El Eldense, cual perro viejo, sabía que iba a llegar su momento. Fue en un saque de esquina. Por aquel lado, el intenso sol deslumbraba a los futbolistas. El centro se lo comió Ezkieta y Dumic se lo encontró para colarlo en la portería no sabe ni cómo.

El Racing ya entró en depresión. Su estado más habitual en los últimos meses y no recibió el dos a cero en la siguiente jugada, porque Dumic la pegó con todo. El bosnio recogió un balón perdido en el área por omisión verdiblanca y lo estrelló contra el travesaño.

Aprovechando la pausa de hidratación, José Alberto cambió el orden del tridente ofensivo. Sangalli se fue a la izquierda, Rober a la mediapunta y Andrés a la derecha. No tuvo mucho efecto. Michelin envió una falta desde la frontal a la rambla de detrás del estadio. Más peligro llevaba el que se jugaba el descenso:un balón atrás de Iván Martos lo pegó Javi Llabrés y Mantilla lo sacó bajo el travesaño, cuando ya se colaba en la portería.

Minutos clave 19 min. El Eldense se adelantó en el marcador, aunque el Racing empató antes del descanso. 95 min. Arana metía al Racing en el play off tras marcar el dos a tres favorable al equipo cántabro. 104 min. Con el Eldense descendido un rato antes, el conjunto cántabro recibió el empate a tres.

Después de varias malas decisiones, al fin salió el talento racinguista a relucir. Karrikaburu hizo de todo en el área. Arrancó, paró, regateó y la puso en la escuadra del segundo palo. Vamos, hombre. Tuvo Rober González una más antes del descanso, después de un pase interior de Andrés Martín. El golpeo del extremeño, escorado, salió flojo y fácil para el portero. YDiawara la pegó en el otro lado rozando el poste. En el intermedio, el Racing era quinto, a cuatro puntos del ascenso directo y tres sólo sobre el Granada.

Pese a que el intenso calor había hecho descender la barra de energía de todos más de la cuenta, el míster no hizo cambios. El equipo salió bien, con más pausa, combinando. Acababan de salir a calentar varios futbolistas verdiblancos y pronto Manu Hernando tuvo que acelerar. Javi Castro se golpeó cabeza con cabeza con Sekou Gassama. El catalán fue sustituido. Y pese a que el colegiado pidió 'cabeza' al cuerpo técnico racinguista, el madrileño se mantuvo sobre el terreno de juego con el gorrito de piscina. El Eldense iba a hacer el mismo gol de antes. Un córner botado por Timor no lo agarró de nuevo Ezkieta y, tras un par de rechaces, Diego Collado marcó el 2-1.

Ampliar Los verdiblancos que viajaron a Elda animan a su equipo. Juanjo Santamaría

José Alberto y Pablo Álvarez le daban vueltas, pero, de momento, no había cambios. Yen la grada local la ilusión nubló la vista al mirar el teléfono. Celebración repentina de un gol en La Romareda. Pero en realidad era el que no interesaba. Fue el propio técnico racinguista el que aprovechó un receso para informar al azulgrana Fran Gámez, por si mermaba su empuje.

El asturiano llamó finalmente a Arana e Íñigo Vicente. Y después incluyó en el pack a Maguette Gueye. A ver qué eran capaces de hacer. Se marcharon Aldasoro, Rober González y Karrikaburu. Quedaba una media hora por delante para evitar el desastre. Nada más salir, el canario mandó un balón al poste tras una buena acción de Íñigo Vicente y Andrés Martín, pero la acción quedó invalidada por fuera de juego del de Aguadulce.

En corto Todo a favor El encuentro se fue hasta el minuto 105, y en el añadido el equipo cántabro pasó de marcar el 2-3 a encajar el empate definitivo. Revolución en el once José Alberto dejó fuera del equipo titular a Íñigo Vicente, Pablo Rodríguez, Arana y Unai Vencedor.

El Eldense puso el autobús y el Racing se vio obligado a poner el GPS, a ver si encontraba el camino para cruzar el muro. De lado a a lado. Al borde del pasivo. Justo cuando el Castellón marcaba el empate a uno y ponía al Racing virtualmente en el play off de ascenso, una arrancada de Arana la tapaba bien Dani Martín para evitar el empate.

De repente, en la vorágine de cambios, goles a distancia y tensión por doquier, Mario García se jugó el tipo en el área para buscar un centro y Fran Gámez se lo llevó por delante en el área. Con el cántabro revolcándose por el suelo, el VAR finalmente intervino para avisar al árbitro y que Ávalos Barrera señalase el penalti, que transformó Andrés Martín.

Ampliar José Alberto, con gesto serio a la conclusión del choque en Elda. Juanjo Santamaría

José Alberto dio entrada a Jeremy en lugar de Meseguer, para buscar un tercer tanto que mantuviese vivas las opciones de ascenso directo de cara a la última jornada. Yese tercer tanto lo tuvo Andrés Martín en sus botas tras un fantástico pase de Íñigo Vicente. Después, Arana, con otra asistencia del futbolista de Derio que el canario pegó de primeras con la izquierda y Dani Martín sacó con una fantástica estirada junto al poste.

Por mucho que estuviese con los dos pies en Primera RFEF, el Eldense aún no se había ido del partido y Nacho Monsalve tuvo una ocasión clara que estrelló contra el lateral de la red del segundo poste. El cuarto se preparaba para sacar el cartelón luminoso. Se había perdido mucho tiempo entre el cabezazo de Javi Castro y Gassama, los cambios, el VAR y la pausa de hidratación. ¡Quince minutos! El partido se iba a ir hasta el 105, lo que abría un escenario curioso. Para entonces, el Eldense ya iba a saber si estaba descendido. José Alberto pedía calma, porque su equipo no estaba gestionando bien el tiempo añadido. En el minuto 95, el Racing iba a hacer al fin los deberes. Ya era hora. Arana tiró un buen desmarque, recibió, entró en el área y cruzó bien para hacer el tercero. El que metía a su equipo en el play off. El que hacía no depender ni de la última jornada ni de los resultados de los demás. Aunque cuidado, que todavía quedaban diez minutos. Restaban un par de cambios y había que refrescar. Era una misión para Pol Moreno, pero José Alberto se decantó primero por Vencedor –se fue Michelin– y después por Ekain –sustituyó a Andrés Martín–.

Al Eldense ya sólo le quedaba la dignidad, pero Álvaro Mantilla le hizo un regalo a los alicantinos. En la primera, no marcaron por el canto de un duro. En la segunda, en el 104, Chapela iba a marcar el empate a tres. Ylos locales no marcaron el cuarto porque Dios no quiso. 3-3, igual que el año pasado, pero peor. Una semana que será larga y un desenlace que, a día de hoy, no pinta nada bien.