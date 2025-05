Todo a favor menos la confianza

En la lucha por la quinta y la sexta plazas del play off, el próximo domingo, entre Racing, Almería y Granada, se pueden dar nueve ... combinaciones. Y sólo una deja fuera del play off al equipo cántabro. Sin embargo, con la parroquia verdiblanca en plena depresión gracias a la cada vez peor imagen del equipo, los racinguistas no se pueden quitar de la cabeza esa posibilidad negativa.

Ahora mismo, el racinguismo ve incapaz a su equipo de superar al revitalizado Granada. Aunque sea en los Campos de Sport. El vergonzoso desenlace del partido de Elda no permite a nadie ser optimista. Menos ante un rival que llega en una dinámica positiva, desde la llegada de Pacheta al banquillo. El irreconocible Racing de un José Alberto ahora en su momento más crítico suma dos puntos de los últimos doce en juego; la racha es de cuatro encuentros sin ganar -dos empates y dos derrotas-; ocho encuentros consecutivos encajando -trece tantos, en concreto- y, con este panorama, el Granada le ha quitado cinco puntos a los verdiblancos en apenas tres jornadas. Ahora está a tres y con el golaveraje a favor y difícilmente remontable -3-0 en Los Cármenes-.

Al Racing, por supuesto, le vale ganar. Con una victoria, ya puede hacer lo que quiera el Almería, en su campo, frente al descendido Tenerife . Pero es que, lo único positivo del empate del domingo en el Nuevo Pepico Amat es que ese punto le permite a los de José Alberto sellar una plaza en el play off con otra unidad más. Una igualada contra el Granada el domingo invalida también una victoria del Almería.

Los datos 2 puntos de los últimos doce en juego suma el Racing. Un pobre registro.

4 partidos sin ganar es la dinámica que lleva el equipo cántabro.

8 encuentros seguidos encajando. Trece tantos en ese período concreto.

5 puntos le ha quitado el Granada al Racing en apenas tres jornadas. Ahora le saca tres.

Sin embargo, la moral del racinguismo está tan baja -no es para menos-, que ahora mismo casi confía más en que el Tenerife de Álvaro Cervera -amigo personal, por cierto, del presidente del Racing, Manolo Higuera- le eche un cable a que sus propios futbolistas hagan lo que tienen que hacer.

Con que el cuadro canario rasque un empate del UD Almería Stadium -que sobre el papel parece complicado-, los de José Alberto estarían metidos en el play off de ascenso. Aunque el Granada saliese victorioso de los Campos de Sport. Claro, en ese caso, se colarían en la fase definitiva racinguistas y nazarís y se quedarían fuera los indálicos.

El problema del Racing es la caída que ha llevado hasta la zozobra de Elda y que, si se cumple esa única posibilidad negativa, puede terminar en naufragio completo. El equipo está descompuesto, los futbolistas no dan la talla y el entrenador ha llegado a un punto en el que toma decisiones que tienen difícil argumentación. Como mantener la pareja de centrales -Javi Castro y Mantilla no están nada bien-, con Manu Hernando y Montero inéditos desde hace bastante tiempo. O dejar a Íñigo Vicente fuera en un partido vital, para dar entrada a un Rober González que no ha dado una nota. Y qué decir del último cambio, el sexto, con 2-3 a favor y la clasificación para el play off en el bolsillo en el minuto 100. Tres centrales en el banquillo y Ekain, un delantero, sustituye a Andrés Martín. Hay cosas que se escapan, que son parte del ambiente del vestuario, que colaboran en que el equipo no funcione.

El equipo cántabro se juega el puesto de play off frente a dos portaviones. Los dos grandes favoritos al título allá por agosto. Que sí, que hasta ahora lo han hecho peor que el Racing. Pero ellos tienen a Luis Suárez a Stoichkov y en el conjunto verdiblanco ahora mismo no funciona ni Andrés Martín. En el vestuario racinguista actualmente se tiene que producir un cataclismo para que el equipo vuelva a rendir al menos de forma parecida a lo que fue en su momento de mayor vigor. Algo que vuelva a unir las piezas. Mientras tanto, a Santander llega un Granada exultante. Lo que son las cosas. El Racing ha estado por encima de sus posibilidades durante gran parte de la temporada, con 17 jornadas líder, y ahora mismo agoniza. Los nazarís, que han completado un curso paupérrimo para su potencial, muy lejos del objetivo del ascenso, ahora rebosan felicidad. Con Pacheta, maestro además del ambiente y el discurso, llevan dos victorias consecutivas y ya parece que un rodillo se acerca a los Campos de Sport. Y eso que el domingo, hasta que el Eldense metió el empate a tres, se vieron fuera del play off un buen rato. También antes, cuando el Castellón igualó la contienda.

Mientras tanto, Manolo Higuera ha convocado una rueda de prensa en la jornada de hoy, a las 13.15 horas, en los Campos de Sport. Aunque no ha anunciado el motivo, todo apunta a que será un intento de contener la ola de pesimismo que se ha instalado en el racinguismo antes de una auténtica final.

Sin embargo, la risa va por barrios. Ayer el nazarí Gonzalo Villar dijo estar «feliz» tras la victoria contra el Castellón y el empate verdiblanco en Elda, que permite al Granada tener aún opciones de entrar en el play off. «Vamos a Santander a muerte. Cuando vimos el calendario sabíamos que nos lo podíamos jugar todo con ellos en la última jornada, y así será», explicó.

«Llevamos tiempo peleando para remontar y depender de nosotros mismos. Son noventa minutos a morir, todos juntos como una familia vamos allí a morir», finalizó Gonzalo Villar.