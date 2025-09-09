Por fin con una plantilla al completo

Hace un mes tenía que reclutar gente para armar un entrenamiento y ahora, líder en solitario de la Liga, José Alberto ya tiene a todos ... sus efctivos a disposición, con permiso de Maguette y Arana, que andan a marchas forzadas recuperándose de sus lesiones. Esta semana el senegale´ws debería ver la luz, al canario le queda alguna más. Con todo, el entrenador tiene la plantilla al completo, casi como la quería o como la imaginaba. Algún deseo se le habrá quedado sin cumplir, pero se muestra satisfecho con lo que tiene.

En el lateral derecho cuenta con el titular habitual, Álvaro Mantilla, con un perfil más defensivo, aunque también se proyecta en ataque. La principal alternativa es Clement Michelin, el titular del año pasado, con más vocación ofensiva y un perfil muy adecuado si JAL opta por jugar con defensa de cinco y por lo tanto tres centrales. Una función que llegado el caso también puede asumir el comodín Marco Sangalli.

Lo mismo sucede en la banda izquierda, con un Salinas reconvertido de central a lateral y dueño del carril del 'tres' (Almería no jugó por su convocatoria con la sub 19). Y como recambio, el titular del curso pasado, Mario García, también con mayor vocación ofensiva.

En el centro de la zaga, ahora sobran centrales. A Manu Hernando y Javi Castro se les han unido Pablo Ramón y Facu González con evidente vocación de ser titulares. Refuerzan además la zona izquierda y con un gran cartel en el caso del uruguayo y están en condiciones de sentar a los dos titulares hasta ahora. Además, tanto Mantilla como Salinas se desenvuelven cómodamente por el centro de la zaga. De hecho, ha sido la posición natural del zurdo hasta su reconversión de este verano.

Gustavo Puerta, que ayer se presentó en sociedad en El Sardinero y asumió sin contemplaciones su rol y su cuota de alta jerarquía, fue titular ante las ausencias de los internacionales Peio Canales y Sergio Martínez, la del lesionado Maguette y la evolución de Íñigo tras su larga lesión.El colombiano llega con galones. Le pueden acompañar el polivalente Aritz Aldasoro, el maratoniano Íñigo, el de Ampuero, y un Maguette que durante el año pasado estuvo en permanente evolución. Las circunstancias han obligado que Peio Canales actuara como mediocentro en agosto, pero una vez llegado el colombiano y con la alternativa de un Sergio Martínez que solo se ha perdido este último partido por estar con la selección juvenil, lo más probable es que el técnico aproveche su talento en la zona de tres cuartos. Sergio Martínez podrá aprender de todos ellos y ganar esxperiencia.

Posiciones dobladas

Esa zona de tres cuartos, y en concreto en las bandas, es donde probablemente la que experimente menos permutas según el dibujo que adopte el equipo. Con su 4-2-3-1 habitual, el 4-4-2 que implementó el curso pasado y el 5-4-1 (sin balón) ensayado en pretemporada, tanto Iñigo Vicente como Andrés Martín juegan a pierna cambiada, como le gusta a su entrenador, y por lo tanto, con una tendencía natural a ir al centro por su propia literalidad.

En estos cuatro primeros partidos la escasez de mediocentros y, el domingo, la ausencia de Canales, han obligado a Vicente a jugar como mediapunta por el centro. Y ha brillado. Mucho. Cuando esta semana estén todos o casi todos los efectivos falta comprobar si regresará a la banda para hacer sitio al citado Canales. Entretanto, de nuevo el comodín Sangalli ha estado listo para jugar con solvencia por banda. En el banquillo siempre queda la opción de Yeray, a quien JAL ve más como extremo, mientras que Suli Cámara parece condenado a completar plantilla, sin más. Ahora, eso sí, en Almería este jugó y aquel no. Sorpresa. Pero en lo que se refiere a alternativas el Racing tiene, más que nunca, opciones para adoptar diferentes planteamientos, porque el estilo es, lo repite siempre el asturiano, innegociable.

¿La mediapunta? Parece el lugar natural de Canales pero ha arrancado la Liga (por exigencias del guion) como 'ocho', Vicente ha rendido a la perfección como 'diez' y si el Racing echa mano del 5-4-1 la función del mediapunta puro, como tal, queda más difuminada.

El vasco es junto al canterano Jeremy, que con solo dos delanteros en el primer equipo va a tener que asumir además la función de tercer 'nueve', el más polifacético de todos. Sus virtudes se adaptan a varias posiciones.

Por último, en la delantera el Racing dispondrá cuando Arana se recupere de su lesión de dos futbolistas desequilibrantes para la categoría: Asier Villalibre y Juan Carlos Arana. El vizcaíno es titular y responde con goles. Cuando regrese el canario, la lucha por la delantera se promete feroz salvo que JAL eche mano del 4-4-2, pero en cualquier caso, con ambos delanteros disponibles el Racing tiene una punta de lanza difícil de mejorar en Segunda.