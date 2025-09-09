El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Jeremy, tras marcar uno de sus tantos en Almería. A la izquierda, Andrés Martín y Villalibre. LOF | DM

El Racing presume de superpoblación de goleadores

Villalibre, Andrés Martín y ahora Jeremy se encuentran, tras cuatro jornadas, entre los seis máximos artilleros de Segunda División

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

Lo difícil que es encontrar goleadores en esto del fútbol y el Racing ha iniciado la temporada con superpoblación de artilleros. Tres de sus futbolistas, ... tras cuatro jornadas de campeonato disputadas, se encuentran entre los seis máximos goleadores de la competición. En parte, gracias a que se encuentran en un equipo que ha hecho nada menos que trece goles en lo que va de campeonato. A más de tres por partido. Casi nada.

