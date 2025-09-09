El Racing presume de superpoblación de goleadores

Lo difícil que es encontrar goleadores en esto del fútbol y el Racing ha iniciado la temporada con superpoblación de artilleros. Tres de sus futbolistas, ... tras cuatro jornadas de campeonato disputadas, se encuentran entre los seis máximos goleadores de la competición. En parte, gracias a que se encuentran en un equipo que ha hecho nada menos que trece goles en lo que va de campeonato. A más de tres por partido. Casi nada.

El de Almería fue el primer encuentro del presente curso en el que Asier Villalibre no vio puerta. El vasco, con cuatro dianas, es el líder en solitario de la clasificación de goleadores de Segunda División. Tuvo una muy clara, pero le pegó a Andrés Fernández.

Precisamente, en el rechace iba a marcar su compañero Jeremy. El camargués es el último en engancharse a esta carrera. Anotó su primer tanto en el fútbol profesional la semana anterior frente al Ceuta. Hace una semana estaba con un pie fuera en la última jornada del cierre de mercado, precisamente con una propuesta del club caballa. Pero, en las oficinas de los Campos de Sport decidieron que se quedase. Y, bendito acierto. En Almería saltó al campo en el descanso y, con dos goles en un minuto y poco devolvió al equipo a la vida y encaminó el encuentro hacia una victoria importantísima frente a un rival directo.

El tercero de los racinguistas con especial acierto de cara a portería es ya un veterano en estas lides. El premio Zarra de la pasada campaña en Segunda División:Andrés Martín. El andaluz anotó dos en la jornada inaugural, contra el Castellón. Y luego, otro más en Albacete. Ahora lleva dos partidos un poco más flojos, en los que no ha logrado volver a celebrar, pero el instinto lo tiene intacto y para el Racing ha sido la mejor de las noticias confirmar que no se produjo su salida en el mercado estival de fichajes.

Los otros tres futbolistas de Segunda División que llevan tres goles hasta ahora y que compiten con los artilleros verdiblancos son Tabatadze, del Cádiz; Agus Medina, del Albacete; y Embarba, del Almería, que precisamente marcó su tercer tanto el domingo a Jokin Ezkieta.