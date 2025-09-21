El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Paisanos. Iván Ania y José Alberto se saludan en El Sardinero la temporada pasada. Daniel Pedriza
Racing

Futbolista delicado; entrenador de pico y pala

Iván Ania. El técnico que se doctoró al llevar al Racing a Segunda traiciona la hoja de estilo que usó en el campo para convertirse en un currante inquilino del banquillo

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

«Nunca jugaría en mi equipo un jugador como era yo». La frase es una sentencia. Toda una declaración de intenciones. Se la dijo Iván ... Ania (Oviedo, 1977) a El Diario Montañés allá por el mes de junio de 2018 en la primera entrevista concedida una vez elegido para dirigir al Racing. Fino, habilidoso y de buen pie; rápido, con piernas de jilguero, pero «de los que no defendía».

