La Gradona comparte las medidas de la zona visitante

Cultura de grada. Así es como le llaman a esa corriente de complicidad que existe entre la gran mayoría de las aficiones del fútbol español ... y que a través de iniciativas conjuntas buscan mantener las tradiciones de siempre, algunas de ellas vilipendiadas por el mal llamado fútbol moderno. A una de ellas se ha sumado -casi de las primeras- la hinchada del Racing que ha decidido facilitar el trabajo a sus colegas en previsión a sus visitas. De esta manera, la Gradona de los Malditos aprovechó las redes sociales para hacer públicas las medidas de la zona acotada para la afición visitante en los Campos de Sport de El Sardinero, de tal manera que si los aficionados foráneos planean durante los días previos confeccionar un tifo o realizar cualquier tipo de manifestación durante el partido para animar a los suyos puedan contar con ello.

«Aquí nos gustan los tifos, las banderas, el color y la animación», reza en el mensaje que el colectivo envió a todos sus colegas. Para la Gradona, la elaboración de tifos siempre han sido un signo de identidad; sus trabajos y empeño han llamado la atención en la comunidad del fútbol español y siempre se han visto como un gesto de implicación y de exaltación de los valores verdiblancos. Ahora, con esta iniciativa trasladan ese gusto a sus colegas visitantes para que también contribuyan a ensalzar el ambiente de los Campos de Sport de El Sardinero, que de un tiempo a esta parte ha pasado a ser aún mucho más llamativo. «A todas las aficiones que nos visiten este año y en años futuros os dejamos las medidas de nuestra grada visitante», añade. La esquina del campo, donde se ubica, se divide en tres sectores, dos en la zona de tribuna y uno más en la preferencia.

La grada de animación del Racing se une a otros grupos que también han decidido apoyarse entre ellos para contrarrestar las medidas, en ocasiones, excesivamente exigentes que impone la nueva tendencia del fútbol actual.

El recuerdo de las aficiones intercambiando y compartiendo tiempo y espacio se ha ido perdiendo, en ocasiones por la necesidad de velar por la seguridad, obviamente, pero a su vez dejando atrás estampas que formaban parte del imaginario popular.

La llegada de una nueva reglamentación más estricta ha obligado a establecer lugares comunes y entendimiento entre los aficionados, que reivindican cumplir con su cometido, vital y esencial en este escenario, y la innegable obligación de mantener el orden.

Nada más subir a la red la iniciativa, varios grupos de aficiones de diferentes equipos a título colectivo, así como aficionados a nivel individual destacaron la actitud de la hinchada racinguista que con su trayectoria, tanto como local como cuando le toca ser visitante, se ha ido ganando el respeto en muchos campos rivales.