La Gradona comparte las medidas de la zona visitante

La grada de animación, una de las primeras en unirse a la iniciativa de compartir con el resto de hinchadas los datos de su estadio para incentivar los tifos en los estadios

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Cultura de grada. Así es como le llaman a esa corriente de complicidad que existe entre la gran mayoría de las aficiones del fútbol español ... y que a través de iniciativas conjuntas buscan mantener las tradiciones de siempre, algunas de ellas vilipendiadas por el mal llamado fútbol moderno. A una de ellas se ha sumado -casi de las primeras- la hinchada del Racing que ha decidido facilitar el trabajo a sus colegas en previsión a sus visitas. De esta manera, la Gradona de los Malditos aprovechó las redes sociales para hacer públicas las medidas de la zona acotada para la afición visitante en los Campos de Sport de El Sardinero, de tal manera que si los aficionados foráneos planean durante los días previos confeccionar un tifo o realizar cualquier tipo de manifestación durante el partido para animar a los suyos puedan contar con ello.

