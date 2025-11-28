Gustavo Puerta busca acompañante

Lo que funciona, no lo toques. Eso es básico en el fútbol. El problema es cuando el contratiempo obliga y de cara al partido ... del domingo -16.15 horas- a los Campos de Sport, a José Alberto no le va a quedar más remedio que desmontar el centro del campo que tan buen resultado le ha venido dando cuando ha podido tenerlo disponible. En Las Palmas, sí. Contra el Granada, no. Frente al Burgos, también. Y ante el Eibar, va a ser que tampoco. La sanción de Maguette Gueye tras ver la quinta cartulina amarilla en El Plantío abre la puerta de la titularidad a tres aspirantes, que tratan de convencer al míster estos días.

Íñigo Sainz-Maza, Sergio Martínez y Aritz Aldasoro son los tres candidatos a sustituir al senegalés y a acompañar a Gustavo Puerta en la sala de máquinas verdiblanca. Tres futbolistas que aportan cosas diferentes y que se encuentran también en momentos distintos.

Lo cierto es que la carrera está muy igualada y tanto los dos cántabros como el vasco tienen argumentos a su favor para meter la cabeza en la alineación. Ahora le toca decidir al técnico. Lo que no parece que entre en la baraja del entrenador asturiano es la opción de retrasar a Peio Canales al doble pivote. El futbolista cedido por el Athletic funciona mejor un poco más adelantado que sus compañeros, la experiencia de moverle en Las Palmas -aunque fue a la banda izquierda- no fue positiva y, además, sería un mensaje difícil de digerir para los especialistas disponibles.

Así, Íñigo Sainz-Maza abre la terna de aspirantes. El capitán anda bastante bien, pese a que la semana pasada estuvo tocado. Su buen momento ya le llevó a la titularidad en el último encuentro en casa, ante el Granada, para reemplazar a un Gustavo Puerta convocado con Colombia. En ese caso, al de Ampuero le tocó acompañar a Maguette Gueye, pero al filo del descanso, tuvo un problema muscular que le obligó a abandonar el terreno de juego.

Claro, todo depende también de cómo quiera combinar José Alberto los diferentes perfiles. Y, además, cómo catalogue a Gustavo Puerta. Porque el colombiano ofrece trabajo y oficio, pero también control de balón y dirección del juego. ¿Ofensivo o defensivo? De los tres aspirantes, el jugador más de ataque, por su mayor capacidad técnica, es Sergio Martínez. El chaval tiene en contra el último precedente, ante el Granada. Tras la lesión de Íñigo Sainz-Maza, de perfil claramente defensivo, José Alberto optó por el otro canterano para sustituir al capitán y el equipo se vino abajo hasta desperdiciar una ventaja de dos goles. El error incluso lo ha reconocido públicamente el propio entrenador. De momento, en la sesión de ayer, Sergio se ejercitó la mayor parte del tiempo en la mediapunta, lo que parece alejarle de una posible titularidad.

Y luego está Aritz Aldasoro, también de propuesta más defensiva. Es verdad que el vasco no pasa por su mejor momento desde que llegó a Santander, pero el técnico puede darle un caramelo después de cinco partidos consecutivos sin tener minutos. El pasado viernes, en rueda de prensa, José Alberto alabó la actitud de un futbolista que hasta esta temporada ha sido muy importante para el míster. Sin embargo, su bajo rendimiento y el aumento de la competencia le han relegado a un segundo plano. En Burgos ya volvió a tener algunos minutos y darle una titularidad puede ser un intento de recuperar su mejor nivel.

Por lo demás, la lógica dice que José Alberto repetirá el resto del once de El Plantío, aunque hay alguna que otra posición en veremos. Durante los entrenamientos de esta semana se ha podido ver a Marco Sangalli trabajando habitualmente como lateral derecho, aún estando Álvaro Mantilla y Michelin disponibles. El galo, hasta ayer, que se retiró antes de tiempo de la sesión. Cabizbajo y con problemas en el gemelo, se marchó al vestuario y es muy poco probable que entre en la convocatoria para el domingo. De todas formas, no parece que Sangalli le vaya a arrebatar el puesto titular a un Mantilla que anda en su mejor momento en lo que va de temporada.

Además, en el otro flanco de la zaga, estos días José Alberto ha estado trabajando con tres futbolistas: Salinas, Mario García y el filial Samu Calera. El primero de ellos, titular en Burgos, ha alternado la banda con el centro en las sesiones de esta semana. Parece una opción. Como también lo es que vuelva Facu González, quien ayer tuvo una larga charla al término del entrenamiento.

Por último, la delantera. Con tres futbolistas de absolutas garantías. Un Villalibre ahora mismo en la pole, con tres goles en tres encuentros; un Jeremy de moda, que perdió la titularidad tras la convocatoria con Ecuador y un Juan Carlos Arana que sigue esperando su oportunidad. José Alberto tiene dónde elegir en la punta de ataque y, como suelen decir los entrenadores, con esos mimbres es difícil equivocarse.

Pero lo más importante es que, sean cuales sean los nombres que entren en la hoja de alineaciones, el equipo verdiblanco sepa potenciar sus virtudes, como hizo el pasado domingo en Burgos, donde logró una victoria muy importante y, sobre todo, perfecta como argumento de una candidatura al ascenso.

Aritz Aldasoro El míster alabó su actitud tras cinco partidos sin jugar

511 minutos acumula el centrocampista en lo que va de temporada.

9 encuentros Ha disputado nueve encuentros. Empezó como titular, pero salió del equipo.

7 partidos De los partidos jugados, siete de ellos han sido partiendo en el once titular.

Ha sido un hombre de la absoluta confianza de José Alberto hasta este año, en que ha quedado rezagado. Eso y su mal momento le han llevado a encadenar cinco encuentros consecutivos sin jugar. Pero el míster le alabó en rueda de prensa y tuvo minutos en Burgos. Una titularidad puede ser un buen aliciente para recuperar la mejor versión del futbolista vasco de cara a la segunda parte de la Liga.

Íñigo Sainz-Maza El capitán, en un buen momento tras superar su grave lesión

184 minutos Está empezando a tener protagonismo ahora.

8 encuentros en lo que va de temporada, en los que ha participado el capitán.

2 ocasiones titular. En la jornada inaugural, ante el Castellón, y frente al Granada.

Después de casi un año en el dique seco por una grave lesión en su rodilla derecha, el capitán ha recuperado las buenas sensaciones. Eso le ha servido para adelantar en la jerarquía del puesto a Aldasoro y, sin Gustavo Puerta, José Alberto le elegió como titular en el partido contra el Granada. Se ha recuperado tras los problemas físicos de la semana anterior, por lo que está disponible para el míster si este lo decide.

Sergio Martínez Uno más de la plantilla, pero con un perfil más ofensivo

308 minutos ha disputado el canterano en Liga con el primer equipo.

7 encuentros han contado con la presencia del chaval sobre el terreno de juego.

2 partidos como titular. Actuó de inicio ante el Albacete y frente al Andorra.

El canterano ya es uno más de la primera plantilla. José Alberto no duda si tiene que tirar del chaval. En esta ocasión, su perfil más ofensivo que el de Íñigo Sainz-Maza y Aldasoro es lo que puede jugar en su contra. De momento, en la sesión de ayer trabajó más en la mediapunta que en el doble pivote, lo que le aleja de una posible titularidad en el partido del domingo ante el Eibar.