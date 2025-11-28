El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aldasoro, con Sergio Martíneze Íñigo Vicente al fondo, trata de frenar a MaguetteGueye en la sesión delpasado miércoles. Javier Cotera
Fútbol | Racing

Gustavo Puerta busca acompañante

La baja de Maguette por sanción abre un puesto en el doble pivote a tres candidatos: Aldasoro, Íñigo Sainz-Maza y Sergio Martínez

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Lo que funciona, no lo toques. Eso es básico en el fútbol. El problema es cuando el contratiempo obliga y de cara al partido ... del domingo -16.15 horas- a los Campos de Sport, a José Alberto no le va a quedar más remedio que desmontar el centro del campo que tan buen resultado le ha venido dando cuando ha podido tenerlo disponible. En Las Palmas, sí. Contra el Granada, no. Frente al Burgos, también. Y ante el Eibar, va a ser que tampoco. La sanción de Maguette Gueye tras ver la quinta cartulina amarilla en El Plantío abre la puerta de la titularidad a tres aspirantes, que tratan de convencer al míster estos días.

