Gustavo Puerta no entrena y Andrés Martín se reserva
El fuerte golpe en la espalda sufrido en Córdoba mantiene al colombiano al margen del grupo, mientras que el andaluz se marchó antes de tiempo al notar cargados los isquiotibiales
Santander
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:22
El Racing ya prepara el encuentro del próximo sábado -Campos de Sport, 18.30 horas- contra el Andorra, tras el empate de Córdoba. Y la ... sesión tuvo dos nombres destacados principales: Gustavo Puerta y Andrés Martín.
El colombiano, porque continúa trabajando al margen, después del fuerte golpe que se llevó en la parte baja de la espalda en el Nuevo Arcángel. De momento, los dolores no le dejan volver a integrarse en el grupo y, cada día que pasa, es más difícil su participación frente al cuadro del Principado.
La posible ausencia del ex del Bayer Leverkusen puede abrir la puerta de la titularidad al canterano Sergio Martínez, si José Alberto apuesta por un futbolista del mismo perfil. De lo contrario, ahí está la opción de Íñigo Sainz-Maza. O incluso la de Maguette Gueye, que ya trabaja con absoluta normalidad con el resto de sus compañeros.
Por su parte, Andrés Martín fue protagonista al marcharse antes de tiempo de la sesión. El andaluz sintió cargada la parte posterior del muslo derecho y los servicios médicos y el cuerpo técnico no dudaron ni un segundo: a descansar. En el Racing no quieren correr ningún tipo de riesgo con su futbolista más desequilibrante.
A quien no se vio esta vez sobre el césped de las Instalaciones Nando Yosu fue a Juan Carlos Arana, que continúa con el proceso de recuperación de la fractura en un pie.
