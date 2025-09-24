El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Sainz-Maza con el balón, presionado por Maguette Gueye. Daniel Pedriza
Racing | Fútbol

Gustavo Puerta no entrena y Andrés Martín se reserva

El fuerte golpe en la espalda sufrido en Córdoba mantiene al colombiano al margen del grupo, mientras que el andaluz se marchó antes de tiempo al notar cargados los isquiotibiales

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:22

El Racing ya prepara el encuentro del próximo sábado -Campos de Sport, 18.30 horas- contra el Andorra, tras el empate de Córdoba. Y la ... sesión tuvo dos nombres destacados principales: Gustavo Puerta y Andrés Martín.

