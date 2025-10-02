Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana se unen al grupo Ambos entrenaron con normalidad y completaron la sesión al mismo ritmo que el resto, algo que en el caso del canario acaba con un periodo de dos meses de trabajo en solitario

Marcos Menocal Santander Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana fueron la noticia de la jornada ayer en La Albericia. En el caso del colombiano era más o menos ... previsible, después de que la semana pasada no pasara el corte por muy poco y se quedase fuera de la lista por precaución. Sin embargo, lo de Arana fue relativamente sorprendente, ya que fue la primera vez en los últimos dos meses que se le vio integrarse en el trabajo con sus compañeros. Para el delantero se puso fin a un largo periodo de recuperación en solitario -con los recuperadores, para ser exactos- alejado de la rutina de sus compañeros. Arana ve la luz después de ser operado de la fractura del quinto metatarso de su pie derecho y, aunque es pronto y prematuro, ya pierna en volver al equipo cuanto antes.

Por lo pronto ambos completaron el trabajo sin problemas y se ponen a disposición de José Alberto, y en el caso de Puerta entra directamente en sus planes después de que su ausencia fuera mitigada con la presencia del joven Sergio Martínez, como medida de urgencia. No hubo ensayos tácticos en una sesión habitual de miércoles, donde de nuevo se incidió en los aspectos defensivos -algo que se ha convertido en el punto número uno-, pero sin desvelar si volverá a haber cambios. nada hizo intuir ayer que el dibujo del Racing se modifique y regresen los tres centrales con los que en pretemporada se evitó las sangría goleadora que sí sufre en Liga. Por el momento, Mantilla y Salinas siguen apareciendo en los laterales como la primera opción y siguen las dudas en la pareja de centrales, donde cada semana surge una dupla nueva.

