El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos Arana, en un momento del entrenamiento de ayer en La Albericia. RRC

Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana se unen al grupo

Ambos entrenaron con normalidad y completaron la sesión al mismo ritmo que el resto, algo que en el caso del canario acaba con un periodo de dos meses de trabajo en solitario

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana fueron la noticia de la jornada ayer en La Albericia. En el caso del colombiano era más o menos ... previsible, después de que la semana pasada no pasara el corte por muy poco y se quedase fuera de la lista por precaución. Sin embargo, lo de Arana fue relativamente sorprendente, ya que fue la primera vez en los últimos dos meses que se le vio integrarse en el trabajo con sus compañeros. Para el delantero se puso fin a un largo periodo de recuperación en solitario -con los recuperadores, para ser exactos- alejado de la rutina de sus compañeros. Arana ve la luz después de ser operado de la fractura del quinto metatarso de su pie derecho y, aunque es pronto y prematuro, ya pierna en volver al equipo cuanto antes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Adiós a Raúl Ramírez, el líder silencioso
  2. 2

    Multitudinaria despedida a Raúl Ramírez en Santoña
  3. 3 Una trifulca familiar acaba con un matrimonio y su hijo de 17 años detenidos en Santander
  4. 4

    El tráfico vuelve a las temidas Hoces de Bárcena
  5. 5

    Gema Igual descarta ampliar el estadio de El Sardinero y cierra la puerta a la petición del Racing
  6. 6 Bimani, la firma que arrasa en la moda española, nació en Comillas
  7. 7

    Los sindicatos amenazan con una huelga indefinida en Educación
  8. 8 La cocina griega se estrena en el centro de Santander
  9. 9

    Invitan a empresas cántabras a sumarse a un gran proyecto pero solo pretenden quedarse con su dinero y sus datos
  10. 10

    El Racing confirma que presentó al Ayuntamiento un anteproyecto para la reforma y ampliación del estadio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana se unen al grupo

Gustavo Puerta y Juan Carlos Arana se unen al grupo