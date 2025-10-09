El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gustavo Puerta camina a su llegada a La Albericia para entrenar como cada día. Roberto Ruiz

Gustavo Puerta: «El Racing ha hecho las cosas bien y para mí venir es un salto de calidad»

El colombiano dice no sentir «la presión por lo que ha pagado el club» por su traspaso y está convencidode que «hay muchas posibilidades de subir

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Gustavo Puerta (Colombia, 2003) viste camiseta de manga corta, pantalones anchos y deportivas. Su aspecto juvenil choca con el cursillo de madurez acelerado que lleva ... cumplido tras salir de su casa a golpe de talonario para jugar en lugares que nada tienen que ver con sus orígenes como Alemania o Inglaterra, sin apenas edad para conducir. Se autodefine como un «líder» por su fuerte personalidad en el campo y no lo oculta. Mediocentro de 'vete y ven' acabó en el Racing de rebote y previo pago de una cifra misteriosa que nadie quiere decir. No es algo que le importe. «Para mí esto es un salto en mi carrera y quiero responder», admite. Tampoco duda: «Tenemos todo para poder subir». Después de situarse en el fútbol español, «el que mejor se acopla a mis cualidades», anda con ganas de que todo salga bien y de cumplir «con todas las expectativas que tienen los aficionados de mi».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Agustín Molleda convocó un concurso cuando era alcalde de Cartes para ganar su plaza fija
  2. 2

    Las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a cárcel por acoso laboral no perderán su plaza fija
  3. 3

    Podemos pliega velas y el Gobierno salva el embargo de armas a Israel y otra ley clave
  4. 4 El Seprona sorprende a un conductor en Potes con dos cabezas de venado en el coche
  5. 5

    Comisiones Obreras se desmarca del resto de los sindicatos docentes, convoca cinco días de huelga y vuelve a pedir 325 euros
  6. 6 La tirolina de Soba supera las primeras pruebas
  7. 7

    Dieciséis años y medio de prisión por violar a la hija menor de su pareja en repetidas ocasiones
  8. 8 Dambele, Jorge, Alfa y Laura, los cuatro fallecidos en el derrumbe del edificio en Ópera
  9. 9

    Red Eléctrica admite ahora que hay riesgo de un nuevo apagón si no se toman medidas
  10. 10 Tom Curren se apunta en Cantabria al surf y la música en familia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Gustavo Puerta: «El Racing ha hecho las cosas bien y para mí venir es un salto de calidad»

Gustavo Puerta: «El Racing ha hecho las cosas bien y para mí venir es un salto de calidad»