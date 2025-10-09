Gustavo Puerta: «El Racing ha hecho las cosas bien y para mí venir es un salto de calidad»

Gustavo Puerta (Colombia, 2003) viste camiseta de manga corta, pantalones anchos y deportivas. Su aspecto juvenil choca con el cursillo de madurez acelerado que lleva ... cumplido tras salir de su casa a golpe de talonario para jugar en lugares que nada tienen que ver con sus orígenes como Alemania o Inglaterra, sin apenas edad para conducir. Se autodefine como un «líder» por su fuerte personalidad en el campo y no lo oculta. Mediocentro de 'vete y ven' acabó en el Racing de rebote y previo pago de una cifra misteriosa que nadie quiere decir. No es algo que le importe. «Para mí esto es un salto en mi carrera y quiero responder», admite. Tampoco duda: «Tenemos todo para poder subir». Después de situarse en el fútbol español, «el que mejor se acopla a mis cualidades», anda con ganas de que todo salga bien y de cumplir «con todas las expectativas que tienen los aficionados de mi».

–Hasta el último día de mercado no sabía dónde iba a jugar, ¿cómo lo vivió y cómo se encuentra ahora?

–Todo bien. Hubo conversaciones y siempre hubo buena predisposición. Estoy feliz por venir al Racing y por el recibimiento que me ha dado el equipo, el entrenador, el staff y el de la gente que se ha portado increíble conmigo.

–Instalado ya en Santander, ¿qué opinión tiene de lo que ha visto?

–Estoy a gusto con la ciudad; es muy linda, la playa cerca del campo y todo muy a mano. Es una ciudad práctica, todo queda cerca, buena gente, buenos restaurates para mi y para mi pareja y la verdad es que es muy fácil sentirse bien porque es todo pequeño y manejable y no tardas en llegar a los lugares.

–Pues bien, ya instalado. Ha jugado en la Bundesliga, conoce el fútbol inglés, ¿qué es para usted venir al Racing?

–No tengo ninguna duda de que para mí es un salto de calidad. Esta decisión ha sido dar un paso mas en mi carrera y creo que ha sido una buena decisión venir al Racing. Estamos viendo que el club está apostando por cosas importantes y una de ellas es el ascenso. Hay que darse cuenta de que las cosas se consiguen poco a poco y ahora hay que hacer un buen trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Hay gente que ha apostado por mirar hacia arriba y hacer un equipo fuerte y se ha visto en este inicio de Liga. Esto es largo, pero creo que estamos en un buen momento para aspirar a todo.

–De Rusia a Santander, un cambio realmente grande. Su fichaje por el Racing tiene algo de fortuna, ¿no cree?

–Tuve más ofertas antes de que llegara la del Racing y sí, estuve una semana en Rusia y por cosas externas al fútbol no pude quedarme allí –el CSKA ofreció ocho millones de euros por su contratación, pero las restricciones internacionales impuestas a Rusia impidieron el fichaje–. Pero yo lo veo como que son los planes de Dios, y que si me puso acá es porque decidió que este es el lugar para continuar en mi carrera y para continuar avanzando. Después de lo de Rusia, cuando me dijeron que había esta posibilidad y me presentaron el proyecto no dudé y a la primera me vine para aquí y aquí estoy con mucha ilusión y con ganas de que todo vaya bien.

–Problemas administrativos le impidieron jugar en Rusia y también volver a Inglaterra , ¿qué pensó en aquel entonces?

–Fueron días en los que estuve expectante. En Inglaterra, el club tuvo problemas con las transferencias y no pudieron comprarme y tampoco utilizarme por lo que no se dio el traspaso a Rusia. Repito que es algo que no dependió de mi y yo lo veo como que fue Dios quien me puso en el Racing y estoy contento y espero responder.

–Tiene 23 años y ya sabe lo que es estar en uno de los vestuarios más importantes de Europa, el del Bayer Leverkusen. Con esa experiencia, ¿qué opinión tiene del que le ha tocado en Santander?

–Soy un privilegiado del fútbol y en mi corta edad ya estuve en el vestuario del Bayer Leverkusen, además en una temporada que fue espectacular, quedando campeones de la Bundesliga, la Supercopa y la Copa alemana. Fue una temporada inolvidable para mí y pude compartir con jugadores de la elite mundial y con un entrenador que ahora pasó a un gran club, como el Real Madrid. Allí he aprendido mucho, he podido conocer muchas cosas del fútbol. Todo eso me ha servido para madurar como futbolista pero también como persona. Ahora llego a un vestuario como el del Racing, donde hay chicos muy jóvenes y otros futbolistas con mucha más veteranía y esa mezcla es la que tiene que tener un camerino. Para mí es fundamental.

–¿Qué le parece el estilo de fútbol de José Alberto, ofensivo y vertical?

–El míster es una persona que siempre quiere ser directo en el campo, pero también siempre quiere que tengamos el control del partido. Cuando hemos podido hablar siempre me dice que intente jugar hacia delante y buscar a los delanteros y a los extremos. Ahora la adaptación está siendo muy buena y me encuentro a gusto con esa forma de jugar. Hemos visto que podemos hacer daño a los rivales.

–¿Sabe cuánto ha pagado el Racing por usted? ¿Se siente presionado cuando salta al campo?

–No sé realmente lo que han pagado por mí. Sí sé que han pagado y lo único que tengo que hacer es responder dentro de la cancha y hasta ahora lo estoy haciendo. Espero prepararme de la mejor manera para poder responder bien al club y a todos los aficionados que tienen unas expectativas buenas hacia mi. Cada día intento dar lo mejor que tengo para cuando llegue cada partido porque esa es la parte que nos toca a los futbolistas.

–¿Ve al Racing con posibilidades de ascender a Primera División?

–Claro que veo posibilidades. Desde las primeras conversaciones que tuvimos, cuando surgió el posible fichaje, el tema siempre fue el mismo. El Racing está haciendo las cosas muy bien. Este es un torneo muy largo y hay que ir paso a paso, pero veo muy viable el ascenso. El equipo está concienciado de lo que tiene que hacer, aunque repito, es muy largo y no podemos correr más de la cuenta.

–En su presentación, al poco de venir, ya dio alguna pincelada del tipo de futbolista que es. Siga, por favor.

–Un futbolista con mucha personalidad, con mucho carácter. Una persona que en esos momentos difíciles intenta ayudar a sus compañeros, intenta tirar hacia delante y estar pendiente de todo en el campo. Y me considero un líder dentro de la cancha.

–Ya lleva un poco más de un mes en España, ¿qué opinión tiene del fútbol español?

–Desde fuera, cuando uno lo ve en la televisión, la perspectiva es que es un poco más lento y cansino, pero cuando te toca participar te das cuenta de que es un fútbol demasiado dinámico, con muchas transiciones de defensa-ataque y de ataque-defensa muy rápidas y en los primeros partidos ya lo vi. Es un fútbol que se acopla muy bien a mi juego y cada partido me he ido adaptando a este fútbol.

–Andrés Martín, Íñigo Vicente... El Racing tiene efectivos que pueden marcar la diferencia.

–Son buenos futbolistas. Son dos de los referentes del ataque y ahora hay que ir complementándonos y entendiéndonos más.

–¿Le ha dado tiempo a mirar los rivales en la categoría?

–La categoría es muy difícil. Son muchos los que pueden ganar y estar arriba. Eso lo hace más complicado y cualquier despiste se puede pagar al final de la Liga. Deportivo, Cádiz, Las Palmas, Almería... Son muchos, pero nosotros somos uno de ellos.

–¿Qué hace cuando no entrena o compite?

–Me gusta salir a almorzar y he ido conociendo lugares cercanos a Santander y pueblos muy lindos y espero conocer mucho más.

–¿Qué le ha dado tiempo a hacer en este tiempo?

–Estuve en el Parque de Cabárceno. Me encantó, y eso que es demasiado grande porque tardé como cinco horas en verlo. Hacer esas cosas es bueno para el día a día del futbolista. Estuve en el Palacio de La Magdalena y fui conociendo la ciudad. No se parece en nada al lugar donde nací, pero en comparación con donde estuve antes, todo esto es mejor: el idioma, la cultura y la comida son algo mas parecidos a lo colombiano y esas cosas a un sudamericano le ayudan a sentirse mejor y encontrarse psicológicamente más cómodo para después trasmitirlo cuando uno salta a la cancha.