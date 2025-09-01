Sin indicios del temido 'clausulazo' Hasta la medianoche todo puede pasar, pero las ofertas por Andrés Martín, Iñigo Vicente y Juan Carlos Arana no parecen suficientes para que se den sus salidas

Marcos Menocal Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Así como no parece que hoy los responsables del Racing vayan a gastar muchas energías en negociar salidas, porque apenas hay efectivos, tampoco podrían gastarlas ... si apareciera un club con la intención de pagar las cláusulas de rescisión de los tres futbolistas estrella de la plantilla: Andrés Martín, Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana. Todo parece indicar que las ofertas que hayan podido haber o los presuntos intereses que ha habido por cualquiera de ellos no han llegado a lo estipulado en sus contratos. Del trío, el más pretendido ha sido el sevillano. Desde el primer día, la propiedad señaló que no habría rebaja alguna, por mínima que fuera, de las cláusulas. Aquel club que quisiera al de Aguadulce tendría que rascarse el bolsillo y abonar la cantidad de diez millones de euros, fijada en su contrato. Por el camino han quedado los rumores.

Por lo tanto, salvo sorpresa, el Racing retendrá a tres futbolistas que constituyen la base de la piedra angular de la plantilla y que después de su rendimiento este último curso han estado en las agendas de los directores deportivos. Ahora bien, no sería la primera vez y si eso ocurriera, la economía del club lo agradecería porque sería una maniobra que ya no se recuerda en el club, pero la hoja de ruta de Chema Aragón perdería la señal. Y la del racinguismo la ilusión.

