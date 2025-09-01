El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Andrés Martín, el más pretendido en el mercado. Juanjo Santamaría

Sin indicios del temido 'clausulazo'

Hasta la medianoche todo puede pasar, pero las ofertas por Andrés Martín, Iñigo Vicente y Juan Carlos Arana no parecen suficientes para que se den sus salidas

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Lunes, 1 de septiembre 2025, 02:00

Así como no parece que hoy los responsables del Racing vayan a gastar muchas energías en negociar salidas, porque apenas hay efectivos, tampoco podrían gastarlas ... si apareciera un club con la intención de pagar las cláusulas de rescisión de los tres futbolistas estrella de la plantilla: Andrés Martín, Íñigo Vicente y Juan Carlos Arana. Todo parece indicar que las ofertas que hayan podido haber o los presuntos intereses que ha habido por cualquiera de ellos no han llegado a lo estipulado en sus contratos. Del trío, el más pretendido ha sido el sevillano. Desde el primer día, la propiedad señaló que no habría rebaja alguna, por mínima que fuera, de las cláusulas. Aquel club que quisiera al de Aguadulce tendría que rascarse el bolsillo y abonar la cantidad de diez millones de euros, fijada en su contrato. Por el camino han quedado los rumores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

