Internacionales del Racing, una ventana de contrastes

En una fecha FIFA que dejaba a muchos mirando de reojo el móvil para comprobar resultados, el Racing repartió a varios de sus futbolistas por ... medio mundo. Distancias largas, horarios improbables y un regreso en breve al mismo vestuario de La Albericia. Para Jeremy, Gustavo Puerta, Plamen Andreev y Peio Canales, los últimos días han servido para sumar experiencia —de formas muy distintas— bajo el escudo de sus selecciones.

La historia más esperada era la de Jeremy. Primera convocatoria con la Tri, fotografía con la camiseta de Ecuador y la promesa de empezar a escribir su camino internacional. Pero el delantero verdiblanco apenas pudo rozarlo. En el reciente amistoso ante Nueva Zelanda (2-0) el futbolista no disputó ni un solo minuto. Uno de los motivos por los que el delantero verdiblanco no habría saltado al césped, sería, según varios medios ecuatoriano, que que el cuerpo técnico de la Tri considera que el jugador está «algo pasado de peso».

Su estreno oficial llegó días antes ante Canadá, Jeremy entró en el minuto 85, con el partido ya en su tramo final. Nueve minutos. Disputó los cinco que le quedaban al encuentro, más el tiempo de añadido. En ese breve lapso de tiempo apenas pudo tocar un balón. Dos amistosos, apenas un puñado de minutos con la absoluta y una sensación doble: el orgullo de la llamada y el sabor amargo de no poder defenderla como habría querido.

Gustavo Puerta, en cambio, tuvo mucho más protagonismo con la selección de Colombia. El mediocentro vivió una ventana muy distinta. Titular ante Nueva Zelanda, gol a los tres minutos y un rol consolidado en la victoria de hoy ante Australia (3-0). Puerta entró en el minuto 69, sustituyendo a Richard Ríos, para cerrar el encuentro con solvencia.

También hubo participación para Plamen Andreev, portero de Bulgaría sub 21. En el duelo ante Escocia, los búlgaros cayeron 1-0, y Andreev —titular— encajó el gol de Mebude en el minuto 37. Poco pudo hacer en una jugada de velocidad, aun así, el meta completó un partido serio.

Peio Canales sigue construyendo silenciosamente su lugar en la sub 21 española. El mediocentro fue titular en la victoria de La Roja ante Rumanía (0-2) y disputó los 90 minutos. Partido entero, sin parches ni apariciones fugaces, demostrando fiabilidad. Canales manejó, sostuvo y acompañó.