Iván Morante, durante su etapa en el Racing. A la derecha, con Gonzalo Colsa y Pedro Munitis siendo aún un niño. DM
Fútbol

Iván Morante, el leonés de Polaciones

El mediocentro, consolidado como referencia en el centro del campo del Burgos, se reencuentra con un Racing en el que pudo tener una carrera más larga

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Iván Morante se reencuentra hoy con el Racing. Y no es un reencuentro cualquiera. El leonés volverá a cruzarse con el equipo que le inculcó ... su padre, de Polaciones, y al que llegó cuando los verdiblancos estaban recién ascendido con la esperanza de asentarse en Santander y regresar en cierto modo a los orígenes. Sin embargo, su etapa fue más breve de lo esperado. No hizo un mal aquel año a su llegada desde el Ibiza, pero a final de temporada, libre y con opción de renovación, no alcanzó un acuerdo y finalmente dejó los Campos de Sport antes de tiempo.

