El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto, de cuclillas, en un momento del partido. Juanjo Santamaría

José Alberto: «No podemos encajar siempre dos goles»

El técnico apunta al penalti en contra señalado, primer gol del Andorra, «como la clave que cambia el partido por completo»

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 23:11

Rueda de prensa monotema: goles encajados. El Racing es con catorce el equipo que más recibe de una Segunda División que aspira a liderar. «Y ... así es imposible», reconocía José Alberto en el sala de prensa de El Sardinero.Su reconocimiento se produjo tantas veces como fue preguntado, que fueron tantas que incluso se volvió hasta pesada la comparecencia. Difícil de digerir, como, valga la redundancia, que el equipo «encaje y tenga que meter tres goles para ganar». La primera aproximación del míster a lo que fue el partido responde a un «duelo parejo», sin embargo, tras el descanso, a juicio del técnico, llegó lo que había de cambiar el escenario. «En la segunda parte hay una acción que lo cambia todo. El árbitro puede equivocarse en el penalti en directo, pero para eso está el VAR, es para algo, y todo el mundo que sabe de fútbol ha visto lo que ha pasado en esa jugada». José Alberto se lamentó de que «en las dos últimas jugadas hayamos salido perjudicados», pero realmente no fue lo único que pasó en el partido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un centenar de vehículos recorre Santander para protestar contra la Zona de Bajas Emisiones
  2. 2

    Eduardo Noriega sobrevive al caos del apocalipsis zombi en España
  3. 3

    Dos osos se atiborran de uvas en Liébana
  4. 4

    La cuna del duelo y la despedida
  5. 5 María Jesús Fernández: «Cariño no le va a faltar al queso mientras estemos haciéndolo»
  6. 6

    El Supremo permite a los vecinos prohibir pisos turísticos con mayoría de tres quintos
  7. 7

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  8. 8

    La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»
  9. 9

    La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023
  10. 10

    La mitad de las 50 solicitudes de parques eólicos en Cantabria han sido rechazadas o han caducado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes José Alberto: «No podemos encajar siempre dos goles»

José Alberto: «No podemos encajar siempre dos goles»