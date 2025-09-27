José Alberto: «No podemos encajar siempre dos goles»

Rueda de prensa monotema: goles encajados. El Racing es con catorce el equipo que más recibe de una Segunda División que aspira a liderar. «Y ... así es imposible», reconocía José Alberto en el sala de prensa de El Sardinero.Su reconocimiento se produjo tantas veces como fue preguntado, que fueron tantas que incluso se volvió hasta pesada la comparecencia. Difícil de digerir, como, valga la redundancia, que el equipo «encaje y tenga que meter tres goles para ganar». La primera aproximación del míster a lo que fue el partido responde a un «duelo parejo», sin embargo, tras el descanso, a juicio del técnico, llegó lo que había de cambiar el escenario. «En la segunda parte hay una acción que lo cambia todo. El árbitro puede equivocarse en el penalti en directo, pero para eso está el VAR, es para algo, y todo el mundo que sabe de fútbol ha visto lo que ha pasado en esa jugada». José Alberto se lamentó de que «en las dos últimas jugadas hayamos salido perjudicados», pero realmente no fue lo único que pasó en el partido.

El entrenador racinguista no solo lamentó la decisión arbitral, también que «tras el empate, el equipo se relajó y de ahí viene el uno a dos en una ocasión que hay que defender mejor». A esto último también aludió varias veces, al margen de mejora que tiene un equipo que se desangra y no sabe cómo. «Después lo hemos intentado todo, pero el portero del Andorra ha sido el mejor hoy ».

Crítico «la falta del calma» y observó «precipitación», otras dos faltas que no se pueden permitir en un equipo que aspira a todo.

La causa de porqué encaja tanto este Racing, la pregunta de todos. «Son muchas las situaciones diferentes. Presionar al rival para que no centre cómodo; hemos sido frágiles en la acción del segundo gol y es algo que tenemos que mejorar. No podemos encajar dos goles todos las semanas. Es imposible». Y tanto. Inaudito.

Resignado a su suerte, José Alberto admitió que «el resultado enmascara muchas cosas; con tan poco nos hacen daño». Su declaración es demoledora. «Es una sensación de impotencia por parte de todos. Es difícil de explicar que te vayas hoy con cero puntos». En la búsqueda por dar con la razón de porqué el Racing es un 'coladero', el míster admitió que le gustaría que «fuese solo un fallo, pero no, no podemos dejar flotar a los jugadores rivales sin ir a encimarles. Los futbolistas del Andorra, a algunos puedes no conocerlos, pero en esta categoría no puedes dejar a nadie tan suelto», señaló.

El míster insistió en que no se necesita tener ocasiones muy claras para marcarle a este Racing. «Me gustaría que se viesen las ocasiones de los rivales; nos hacen mucho daño con ocasiones poco peligrosas, pero tenemos que mejorar», repitió. Suena a mantra, pero no puede decir otra cosa porque mientras no lo haga lo demás sirve de poco. «Hay que ser más intensos, encadenar presiones, ganar segundas jugadas y todo esto a veces se nos olvida», añadió. No pudo esconder que está «preocupado, porque no me gusta recibir dos goles, no me gusta ir por detrás en el marcador, no me gusta ir 18 partidos encajando...».Sus palabras sonaron un poco desesperadas. El entrenador señaló también que «el trabajo defensivo va desde el delantero al portero», por si a alguno se le había olvidado.

Finalmente, se tocó el aspecto anímico. «Encajar tanto afecta a todos, especialmente a los jugadores, pero cualquier jugada puede acabar en gol». Sobre la clasificación se despidió con un mensaje sensato:«Igual que con las cuatro victorias la gente estaba muy tranquila, aprendizaje anterior, el resultado de hoy no va acorde a lo que hemos visto».