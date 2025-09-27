El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dos errores demasiado caros

Juanjo Santamaría

Un penalti que sólo vio el árbitro y un grave fallo en defensa condenan a un Racing ansioso que se dejó todo en el campo, pero se estrelló contra el meta visitante, Aron Yaakobishvili

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:16

Esto no fue como lo de la Cultural Leonesa. Esta vez la cara con la gente se marchó a casa fue otra. Poco se le ... puede reprochar en lo que a actitud se refiere a un equipo que se lo dejó todo sobre el terreno de juego, pero que se vio condenado por dos errores demasiado caros. Uno, propio. El del gol de la derrota. El otro, ajeno. El del penalti que señaló Eder Mallo y que sólo vio él. Luego, el trabajo del portero visitante y el empeño racinguista de pegarle pelotazos hicieron el resto. Le faltó la pegada de la que puede presumir casi siempre. Así que, a las cuatro victorias consecutivas ahora ya le secundan tres partidos sin ganar. Dos de ellos, con sendas derrotas en casa.

