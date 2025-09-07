José Alberto se reencuentra con su 'profe'

Fue en la temporada 2016-2017. Un jovencísimo José Alberto López que entonces contaba 34 años, entrenaba al Sporting B en una Tercera que aún ... no llevaba el apellido RFEF. A mediados de enero de 2017, Joan Francesc Ferrer Sicilia (Vilassar de Mar, 1 de enero de 1970), más conocido como Rubi, llegaba a Gijón para sustituir a un mito como el Pitu Abelardo en el banquillo e intentar eludir un descenso que finalmente no pudo evitar. Terminó así abruptamente para Rubi su etapa en Gijón, pero por el camino tuvo tiempo de hacer un colega en los dos sentidos de la palabra.

En una trayectoria inversa a la del primer equipo, el Sporting B de JAL, que entonces aún no era JAL, terminó ascendiendo a la extinta Segunda B en la temporada en la que el técnico ovetense comenzó a labrarse su carrera como entrenador profesional. Doce años le separaban de Rubi, que llegaba con 46 y experiencia en la máxima categoría. Pronto confirmó que el estilo de juego del catalán era también el suyo. Rubi, un técnico que tampoco había jugado en la élite y al que le gustaba, como a él, el fútbol alegre y ofensivo, era un buen espejo en el que mirarse.

Hicieron buenas migas en aquellos meses o al menos el actual entrenador del Almería dejó un gran recuerdo en el verdiblanco, que comenzaba a coger impulso en la lanzadera de Mareo que finalmente le llevó al banquillo de El Molinón, pero ya para dirigir al primer equipo. El viernes le elogiaba públicamente en la sala de prensa de las Instalaciones Nando Yosu: «Es uno de los mejores entrenadores no de la categoría, sino del fútbol nacional por su trayectoria. He tenido la suerte de trabajar muy cerca de él cuando estaba en el Sporting y yo estaba en el filial. Fue un placer y un aprendizaje muy grande tener un entrenador de su nivel al lado».

Cuando el martes se reunieron en Madrid los entrenadores de Primera y Segunda, los dos viejos amigos se reencontraron. Conscientes de que se enfrentarían en unos días y víctimas ambos de las bajas por las internacionalidades. Y de nuevo José Alberto citó a su viejo 'maestro' para describir unas convocatorias internacionales que sin embargo no traen consigo un parón en la competición (en Segunda): «Rubi aportó una opinión que creo que tenía mucho sentido. Somos una de las mejores ligas del mundo y nos llenamos la boca con ello, pero luego perdemos a nuestros mejores jugadores; en el caso del Almería le ocurrió con Luis Suárez en un play off de ascenso. Es algo que LaLiga debería contemplar y valorar. Y no solo LaLiga, sino los clubes, porque son ellos los que lo votan. En Inglaterra, Francia y Alemania la segunda categoría para, pero en España no, aunque son decisiones que tenemos que aceptar, porque evidentemente yo no soy nadie ara cambiar esto».

En cierto modo, puede que José Alberto López siga mirándose en el espejo de Rubi. El catalán debutó en Primera con 45 años en el banquillo del Levante. Ahora, JAL aspira a emularle. A su alcance está... siempre que ascienda con el Racing.