José Alberto: «Tres partidos en siete días es mucho»

«Tres partidos en siete días. Lo único que me centra ahora la atención ahora es el de mañana, pero sí es cierto que es ... muy poco tiempo para preparar, sobre todo el de Copa y el del viernes, que además es contra un rival que no está en esta competición. Pero ya tocará hablar de esto». Con esta reflexión afronta José Alberto la intensa concatenación de compromisos que se abre este sábado y continuará con el SD Logroñés del martes en Copa y el de la Real Sociedad B liguero del viernes.

El Racing llega reforzado tras la victoria ante el Deportivo en el que sigue viendo como el«mejor» partido de los suyos esta temporada, pero también hubo cosas que mejorar y corregir», avisa. Se mide a un equipo completamente distinto a los gallegos y lo sabe. «Vamos a un escenario diferente, ante un equipo joven que compite muy bien pese a no haber empezado bien la temporada. Transita bien, es fuerte a balón parado, practica un juego directo y alterna el 5-3-2 y el 5-4-1. No nos podemos relajar», resumía JAL.

También él encuentra nuevas variantes. La última, alinear a Pablo Ramón como lateral en el segundo tiempo frente al Deportivo. «Durante la pretemporada del Espanyol no actuó nunca como central, sino como lateral derecho o izquierdo. Se puede adaptar perfectamente a esa posición y quedé muy contento con el partido que hizo del otro día de lateral», reivindicaba el asturiano.

Arana estará convocado

En cuanto a Arana, explicó que «tuvo unos problemas musculares y hoy hizo una prueba, ha salido bien, ha entrenado y entrará en convocatoria, pero necesitamos que sume entrenamientos. Lleva muy pocos completos: los tres primeros de pretemporada, los dos previos al partido Gijón y el de hoy. Lo he hablado con él: Necesita una pretemporada, sumar entrenamientos de calidad y sumar carga física. Todos sabéis la importancia que tiene para nosotros, pero necesitamos que esté al cien por cien. Si no, va a ser difícil que pueda ayudar al equipo».

Sobre Asier Villalibre «Es muy valiente haber contado lo que le pasó; además con esa naturalidad»

El técnico verdiblanco no eludió la pregunta sobre los problemas de salud mental que Asier Villalibre ha contado que sufrió en otra etapa de su carrera. «Uno aprende de las situaciones vividas», respondió. «El fútbol –explicó– es un negocio y una profesión con muchísima presión. A veces tratamos a los jugadores y a los que estamos en torno a ellos como si fuéramos mercancía y nos olvidamos de que somos personas con sus dificultades que les pueden hacer pasarlo mal. Cuando esto ocurre te puedes hacer pequeño, conseguir revertirlo por ti solo y a veces también hace falta ayuda. Afortunadamente a día de hoy es más sencillo; ya no hay ese tabú con los psicólogos», decía antes de concluir que «es muy valiente por su parte haberlo contado, además con esa naturalidad».