José Alberto, durante la sesión del miércoles en los Campos de Sport. Roberto Ruiz
Fútbol | Racing

José Alberto: «Tres partidos en siete días es mucho»

El técnico del equipo cántabro se centra en la cita ante el Mirandés, pero mira de reojo los dos próximos duelos, el último ante un rival que no juega la Copa, pero «ya tocará hablar de eso»

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:55

«Tres partidos en siete días. Lo único que me centra ahora la atención ahora es el de mañana, pero sí es cierto que es ... muy poco tiempo para preparar, sobre todo el de Copa y el del viernes, que además es contra un rival que no está en esta competición. Pero ya tocará hablar de esto». Con esta reflexión afronta José Alberto la intensa concatenación de compromisos que se abre este sábado y continuará con el SD Logroñés del martes en Copa y el de la Real Sociedad B liguero del viernes.

