Los jugadores agradecen el apoyo de la afición Unos 400 seguidores verdiblancos estuvieron en el estadio Gran Canaria junto a su equipo

DM Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:13

Los jugadores del Racing, como es costumbre, se acercaron hasta la esquina del estadio Gran Canaria donde estaban los cerca de 400 seguidores verdiblancos que acompañaron al equipo cántabro en Las Palmas para agradecer el apoyo.

Los aficionados montañeses disfrutaron mientras el equipo iba por delante, pero sufrieron cuando el equipo local dio la vuelta al marcador. Aún así, no cesaron en sus cánticos de apoyo al equipo de José Alberto.

Tras el partido, el equipo se marchó directamente hacia el aeropuerto para regresar a Santander.