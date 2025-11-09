El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los jugadores agradecen el apoyo de la afición

Unos 400 seguidores verdiblancos estuvieron en el estadio Gran Canaria junto a su equipo

DM

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:13

Comenta

Los jugadores del Racing, como es costumbre, se acercaron hasta la esquina del estadio Gran Canaria donde estaban los cerca de 400 seguidores verdiblancos que acompañaron al equipo cántabro en Las Palmas para agradecer el apoyo.

Los aficionados montañeses disfrutaron mientras el equipo iba por delante, pero sufrieron cuando el equipo local dio la vuelta al marcador. Aún así, no cesaron en sus cánticos de apoyo al equipo de José Alberto.

Tras el partido, el equipo se marchó directamente hacia el aeropuerto para regresar a Santander.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece el cántabro hospitalizado en Vietnam
  2. 2

    Marlaska destituye a la jefa superior de la Policía en Cantabria a siete meses de su jubilación
  3. 3

    El lunes empieza la «humanización» de las nacionales de acceso a Santander
  4. 4 Un buen plato de garbanzos tiene difícil competidor
  5. 5

    Casa Maestro se asegura una segunda vida
  6. 6 Jaque mate del Bathco al Bidasoa en el Vicente Trueba
  7. 7 General Dávila y Camilo Alonso Vega estrenan nombre en 15 días
  8. 8

    «El Racing ha desaprovechado la oportunidad de implicar a la ciudadanía y al talento creativo»
  9. 9

    La expansión de la gripe aviar obliga a confinar las aves de corral en 31 municipios de Cantabria
  10. 10

    Santa Clotilde asumirá pruebas de los cribados de cáncer de mama y de colon a partir de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Los jugadores agradecen el apoyo de la afición

Los jugadores agradecen el apoyo de la afición