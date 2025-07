Karrikaburu regresa a la Real con el reto de quedarse en el primer equipo

Jon Karrikaburu regresa a Zubieta con un objetivo: convertirse en jugador del primer equipo de la Real Sociedad. Se trata de uno de los tres ... atacantes cedidos que vuelven al Reale Arena, junto a Sadiq Umar y Carlos Fernández, pero tras destacar el último curso en el Racing, cuenta con un aval diferente al resto de sus compañeros de posición: Sergio Francisco le conoce de su etapa como jugador en la Real C. Por esta razón, el jugador regresa a Zubieta con «mucha ilusión, ganas y muy motivado», según destacan fuentes cercanas al ariete. Eso sí, se encontrará con Mikel Oyarzabal y Orri Óskarsson, con la posibilidad de que pueda unirse algún refuerzo más, por delante.

El nombramiento del técnico irundarra supone un gran aliciente para el canterano, ya que fue bajo su dirección cuando explotó en el tercer equipo blanquiazul. En la campaña 20-21, con el equipo en Tercera División, anotó 22 goles a las órdenes de Sergio. Su gran producción ofensiva le permitió debutar meses después con el Sanse de Xabi Alonso que acabaría ascendiendo a Segunda al término de aquella campaña. Karrikaburu marcó el gol de la tranquilidad en la final por el ascenso ante el Algeciras en Almendralejo.

Su estreno con el primer equipo realista se produjo una temporada después, en la 21-22, en un encuentro de Liga Europa ante el Mónaco en Anoeta. Esta será su cuarta pretemporada con los mayores, después de haber cumplido cuatro periodos de cesión –Leganés, Alavés, Andorra y Racing– desde enero de 2023.

La Real y Sergio quieren ver al jugador en acción el próximo mes y el futbolista desea ganarse un hueco en la primera plantilla después de haber protagonizado un gran final de curso en los Campos de Sport. En Santander ha vivido su cesión más prolífica, pese a haber sido el segundo delantero para José Alberto, por detrás de Juan Carlos Arana. Ha disputado 45 partidos, en los que ha anotado nueve goles y repartido cinco asistencias y fue titular en el partido decisivo ante el Mirandés en Anduva, aunque aquel día no fueron bien las cosas.

Especialmente tras su segunda vuelta en Santander, Karrikaburu continúa siendo un jugador con mucho mercado en Segunda División –el Racing vería con agrado prolongar su etapa verdiblanca–, pero de momento no se ha planteado otra cosa que no sea seguir en la Real. Ahora mismo está concentrado en completar una buena pretemporada y poder ganarse un hueco en la plantilla. Otra cuestión será lo que suceda a lo largo de esas semanas de entrenamientos y amistosos y, una vez comience la Liga, hasta el cierre del mercado. Por lo pronto, el lunes no arrancará la preparación junto al grupo, sino que disfrutará de unos días más de vacaciones con permiso del club por haber terminado más tarde la pasada temporada.

Karrikaburu entra en su último año de contrato con la Real. Su vinculación expira en junio de 2026, pero según las fuentes consultadas no se trata de un asunto que genere intranquilidad. Aún es pronto para abordar su situación. En septiembre cumplirá 23 años, lo que significa que dejará de ser jugador sub 23, ya no podrá lucir dorsal del filial y, de seguir en Anoeta, ocuparía ficha del primer equipo.

Conocidos todos estos factores y ante la gran competencia, el Racing llegó a sopesar la posibilidad de intentar retener un año más al delantero, ya fuera vía una nueva cesión o buscando otro tipo de operación o traspaso. Pero el objetuvo de Karrikaburu a corto plazo es, aprovechando lo bien que le conoce su nuevo entrenador, convertirse en futbolista de pleno derecho de la primera plantilla txuri-urdin. Otro asunto es lo que ocurra a finales de agosto.