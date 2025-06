Comenta Compartir

El Racing se juega mucho, sí. Pero lo hace desde una posición de fuerza, desde una temporada que ha sido, sin lugar a dudas, excelente. ... Hemos sido líderes, hemos estado entre los tres primeros durante la mayor parte del año y eso no ocurre por casualidad. Se logra compitiendo bien, con regularidad, con trabajo y con esfuerzo. Es cierto que en los últimos encuentros nos han faltado acierto y frescura y que el tramo final no ha sido el deseado, pero no podemos olvidar de dónde venimos ni cómo hemos llegado hasta aquí.

En primer lugar en los Campos de Sport. Después nos toca viajar a Miranda de Ebro, un lugar que en los últimos años nos ha traído buenos recuerdos. Y ese es otro motivo más para confiar. Porque no vamos con dudas. Vamos con razones. Vamos con una plantilla que ha demostrado su nivel, con un cuerpo técnico que ha sabido exprimir el talento del equipo durante muchas jornadas y con una afición que ha sido la envidia del fútbol español. En los Campos de Sport y lejos de casa el aliento nunca ha faltado. La afición ha estado a la altura de las grandes noches, llevando en volandas al equipo. Es una de nuestras grandes fortalezas y no se puede subestimar. Hay estadios que presionan, pero El Sardinero abraza y empuja. Y eso, en partidos como los del play off, es oro puro. No caben los fantasmas. No caben las dudas. Esta plantilla ha hecho méritos de sobra para llegar con la cabeza alta al tramo decisivo. Si estuviera en ese vestuario, me agarraría a eso: al trabajo bien hecho, a los meses de buen fútbol, al compromiso que ha llevado al Racing a pelear por lo más alto. Ahora solo queda rematar la faena. Poner el broche de oro a una temporada que ya es brillante. Porque este equipo se ha ganado el derecho a soñar y, con la afición a su lado, no hay techo que no se pueda alcanzar.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión