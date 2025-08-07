El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El mediocentro catalán Gerard Yepes, a la derecha, durante un partido con la Sampdoria la temporada pasada. Sampdoria

El mediocentro catalán Gerard Yepes, una opción con pausa para el Racing

El jugador, que es agente libre tras cerrar su etapa en la Sampdoria italiana, es uno de los frentes abiertos del club

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:21

A diez días de su debut en Liga todavía no se sabe a ciencia cierta si es que el Racing no tiene prisa a la hora de fichar ... o es que no se le nota. En un mercado donde muchos corren y tienen sus plantillas apuntaladas, el club cántabro sigue a ritmo lento con una única cara nueva, la del portero búlgaro Plamen Andreev. La dirección deportiva de Chema Aragón se lo toma con calma. Piano piano. Nunca mejor dicho, porque el vallisoletano tiene varios frentes abiertos y uno de ellos viene directo de Italia, tiene acento catalán y lleva el nombre de Gerard Yepes (Barcelona, 2002). Un mediocentro que se puede convertir en una buena oportunidad de mercado, una de esas que le gustaban a Mikel Martija.

