El mediocentro catalán Gerard Yepes, una opción con pausa para el Racing

A diez días de su debut en Liga todavía no se sabe a ciencia cierta si es que el Racing no tiene prisa a la hora de fichar ... o es que no se le nota. En un mercado donde muchos corren y tienen sus plantillas apuntaladas, el club cántabro sigue a ritmo lento con una única cara nueva, la del portero búlgaro Plamen Andreev. La dirección deportiva de Chema Aragón se lo toma con calma. Piano piano. Nunca mejor dicho, porque el vallisoletano tiene varios frentes abiertos y uno de ellos viene directo de Italia, tiene acento catalán y lleva el nombre de Gerard Yepes (Barcelona, 2002). Un mediocentro que se puede convertir en una buena oportunidad de mercado, una de esas que le gustaban a Mikel Martija.

El jugador, de 22 años (hará 23 este mes de agosto), es agente libre desde el pasado mes de junio, cuando terminó su contrato con la Sampdoria, donde ha permanecido cuatro temporadas entre sus estancias en el filial y el primer equipo. Ahora, tras su experiencia italiana, Yepes quiere cambiar de aires. Regresar a casa. Por eso, el jugador formado en la cantera del Espanyol se ha ofrecido al Racing con un objetivo claro, volver a España.

Su trayectoria Primeros pasos Se formó en las categorías inferiores del Espanyol y el UE Sant Andreu.

Etapa italiana Se une a la cantera de la Sampdoria en 2018 y debuta con el primer equipo el 22 de diciembre de 2021, en un empate (1-1) con la Roma en la Serie A.

Futuro abierto Ahora mismo es agente libre tras finalizar su contrato el pasado junio.

El club cántabro mantiene conversaciones con el futbolista, al igual que lo hace con otros candidatos, pero de momento no hay nada avanzado, algo que podría cambiar en los próximos días. Su llegada supondría una oportunidad a coste cero, sin necesidad de pagar un traspaso a la vez que se incorpora un jugador joven, con recorrido y margen de mejora. Una inversión. Para Yepes, la prioridad es el regreso a España, no solo por idioma y familia, sino también por estilo de juego. En Italia aprendió a defenderse en el barro, pero su naturaleza es asociativa y encajaría bien en un equipo con vocación de pelota, precisamente el estilo que José Alberto ha imprimido al Racing durante estas temporadas.

De momento, todo sigue en fase de tanteo, pero si nada se tuerce, el desenlace puede llegar pronto. No hay acuerdo cerrado ni plazos concretos, pero las conversaciones existen y la opción es real. Como tantas veces en verano, todo depende del punto exacto donde se crucen necesidad y oportunidad. En el club son conscientes de que el tiempo aprieta, pero también de que algunas piezas requieren pausa.

Experiencia italiana

Yepes, que comenzó su carrera en la cantera del Espanyol y pasó también por el Sant Andreu –donde fue capitán con 16 años gracias a su temperamento–, llegó a Italia en el verano de 2018. Fue Carlo Osti, el director deportivo del equipo genovés, quien lo contrató para el juvenil al ver sus cualidades. Años más tarde, en la temporada 2023-24, en la Serie B, se ganó la confianza de Andrea Pirlo, que le dio las claves del mediocampo y él lo aceptó con calma. Porque esa es una de sus virtudes, la pausa. Es un jugador que sabe lo que hace cuando el balón quema, que no necesita mapas para entender el juego y que según los analistas suele ofrecer líneas de pase y suple su falta de físico con lectura del juego. Además, sabe moverse al espacio y es inteligente en la toma de decisiones.

El curso pasado en la Serie B disputó 26 partidos de Liga, 20 de ellos como titular, en los que acumuló 1.886 minutos, y dos encuentros de Copa de Italia, en los que sumó 172 minutos más a sus piernas, lo que hacen un total de 2.058. En Liga dio una asistencia y promedió un 88% de acierto en pase y más de una intercepción por encuentro. El Racing sigue buscando creatividad y liderazgo para reforzar el centro del campo. La dirección deportiva rastrea perfiles y escucha ofrecimientos, pero no ha entrado en la lógica de la urgencia. En ese contexto, Yepes encaja como pieza serena.