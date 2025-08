Una plantilla con muchas necesidades a once días para el arranque de la Liga

Sergio Herrero Santander Martes, 5 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Seguro que Chema Aragón está metiendo horas como un campeón desde su llegada. Y quizá haya que esperar para que el trabajo dé sus ... frutos, pero, de momento, el racinguismo tiene poco que llevarse a la boca en forma de fichajes veraniegos. Con lo que le gusta al aficionado este período futbolístico. A Santander el único que ha llegado es el portero Plamen Andreev para hacerle la competencia a Jokin Ezkieta. Eso y el retorno de un Yeray Cabanzón que se ha ganado un puesto en la plantilla. Por lo que, a día de hoy, José Alberto cuenta con 19 futbolistas de la primera plantilla y, de ellos, al menos uno, Suleiman Camara, va a salir seguro. En este escenario, a once días para el arranque de la competición, sólo la portería está completa. La defensa puede ir tirando. El doble pivote está de mírame y no me toques. La mediapunta, virgencita que me quede como estoy y en la delantera todo el peso recae sobre el canterano Jeremy.

Portería Única línea cerrada con el único fichaje del verano Lo único que queda de hablar de la portería es sobre la competencia entre sus dos inquilinos. Ahora mismo es la única línea en la que puede estar tranquilo el racinguismo, porque es la única cubierta con el fichaje de lo que va de verano. Plamen Andreev ha llegado a Santander, cedido por el Feyeenord neerlandés, para hacerle la competencia a Jokin Ezkieta, después de la finalización del contrato de Miquel Parera. De momento, el búlgaro no ha dejado malas sensaciones en los dos encuentros amistosos que ha disputado y, aunque el navarro parece el primero en la pole por la titularidad, el veterano no se podrá relajar si no quiere ver peligrar su puesto. Defensa Pendiente del cambio de dibujo y con lo puesto El Racing tiene piezas para montar una defensa de cara al arranque liguero, pero parece insuficiente como para afrontar un campeonato tan largo y con tanta exigencia como el de Segunda División. Hay un lateral derecho específico, como Michelin, y dos futbolistas que pueden ejercer ahí: Marco Sangalli -renovado- y Mantilla. Y otros dos carrileros zurdos de la casa en Mario García y Saúl García. Además, como centrales están Manu Hernando, Javi Castro y el citado Mantilla, además de un Salinas que parece preparado para dar el salto. Lo justo para una línea de cuatro, pero con las probaturas que llevan a pensar en un hipotético cambio de dibujo a una zaga de tres centrales, tras las salidas de Montero -aún no oficializada- y la de Carrascal hacen falta más especialistas. Además, tampoco es segura la continuidad de Saúl, si el club logra la incorporación de otro lateral zurdo que consiga elevar el nivel. Por otro lado, la prueba de Meré terminó sin éxito, como estaba previsto. Doble Pivote Una sala de máquinas sin piezas Cuando Maguette Gueye se retiró por problemas físicos en Irún, el racinguismo se llevó un buen sofoco. Por suerte, lo del senegalés se ha quedado en un susto. Pero ahora mismo sólo están él y Aldasoro para la sala de máquinas verdiblanca. Íñigo Sainz-Maza tiene el alta tras su larga lesión de rodilla, pero no ha disputado ningún minuto en pretemporada. El club quiere tener la mayor de las prudencias con el capitán. Y, hasta ahí. Ya no hay más mediocentros en la plantilla a día de hoy. Hay experimentos, como el de colocar a Jeremy o Íñigo Vicente en esa posición, pero nada más. Por lo que se antoja primordial reforzar la parcela cuanto antes. Mediapunta y extremos Mucho nivel si no hay salidas; falta fondo de armario Íñigo Vicente y Andrés Martín. Los dos grandes baluartes ofensivos del Racing. Son los principales argumentos de centro del campo para adelante. El vasco espera recuperar su mejor nivel y el andaluz, como mínimo igualar la espectacular temporada pasada. A ellos se les ha unido un Yeray que ha tirado la puerta. Una buena base si no hay salidas, porque Andrés Martín es uno de los grandes reclamos del mercado. Todo es cuestión de dinero. Sin embargo, falta fondo de armario. Suleiman Camara va a salir cedido. Y, de los que están, ninguno de los tres es un especialista en la mediapunta y ninguno de los tres es un extremo a la vieja usanza. Sí que se puede unir a ellos Sangalli, pero más como repuesto que como actor principal. Delantera Con Arana en el dique seco, Jeremy se queda al mando Si el primer partido de Liga se disputase hoy, Jeremy tendría la mayor parte de las papeletas para ser el delantero titular del Racing. Porque no hay más. Se marcharon Karrikaburu y Ekain y Arana quedó como principal especialista. Pero el canario cayó lesionado para al menos dos meses. Un contratiempo que, además de cerrar cualquier atisbo de salida del nueve verdiblanco, deja la delantera en manos de Jeremy a falta de menos de dos semanas para el inicio del campeonato. Y el racinguismo ya sabe por experiencia lo complicado que es encontrar delanteros de garantías en el mercado.

