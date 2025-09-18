El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Alberto coloca a Sangalli y Pablo Ramón durante el entrenamiento de ayer en La Albericia. Javier Cotera
Racing

El mejor ataque, una buena defensa

Sangalli regresa a la doble faceta de extremo y carrilero como parte de las pruebas por evitar la sangría goleadora

Marcos Menocal

Marcos Menocal

Santander

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El Racing vuelve a la casilla inicial, como en el Monopoly. Lo primero que se le enseña a un niño aspirante a futbolista es ... a colocarse en el campo y a estar ordenado. Antes, en honor a la verdad, a parar la pelota y a conducirla, pero acto seguido... A no peder el sitio. José Alberto ayer echó mano de su manual del primer curso de entrenador y a grandes males, grandes remedios. Organizó una sesión de trabajo en La Albericia más extensa que otras y trabajó fundamentalmente los aspectos defensivos y de posición, junto con un especial hincapié en la intensidad y la concentración. Es decir, la semana comenzó señalando sin tapujos el problema que tiene su equipo que no es otro que los diez goles que ha encajado en las cinco primeras jornadas, algo que le coloca como el quinto peor conjunto de la categoría en este apartado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera
  6. 6

    Daniel Vega dirigirá el proyecto Faro Santander, tras una larga experiencia en el Guggenheim
  7. 7

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    El cierre del puente de Aspla desviará hasta un 30% más de tráfico hacia Torres
  10. 10 Un destino gastronómico para disfrutar Isla más allá del verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El mejor ataque, una buena defensa

El mejor ataque, una buena defensa