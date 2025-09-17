El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Facu (derecha) charla con Salinas (izquierda) durante el entrenamiento de esta mañana en las Instalaciones Nando Yosu. Foto: Javier Cotera / Vídeo: Héctor Díaz

Facu: «En esta liga si no estás al 100% cualquiera te puede pasar por encima»

El central uruguayo, cedido de la Juventus de Turín y que debutó con el Racing el pasado fin de semana, ha hecho su primera aparición en rueda de prensa y remarca que tratarán de ganar en Córdoba con «garra e intensidad»

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 17:48

Los de José Alberto entre semana parecen tener claro que en Segunda División cualquier rival te puede ganar, incluso en tu estadio, e incluso el colista de la tabla. Pero cuando el árbitro pita el comienzo del partido parece que se les olvida. El pasado domingo, fue un claro ejemplo. Esta mañana, tres días después, Facu González hacía hincapié en eso mismo: «En esta liga si no estás al 100% cualquiera te puede pasar por encima».

«Tenemos que aprender de los errores del último partido y buscar los tres puntos en Córdoba con garra e intensidad», destaca el último refuerzo del mercado de fichajes verdiblanco.

El Racing regresó a los entrenamientos en el Santi Gutiérrez Calle tras la sesión regenerativa del lunes y la jornada de descanso del martes. Con la mirada puesta en el duelo ante el Córdoba CF en el Estadio Bahrain Victorious Nuevo Arcángel (domingo 21 - 21:00 horas), José Alberto dispuso de todos sus efectivos, a excepción de Arana y Maguette, lesionados, que saltaron al césped de las Instalaciones Nando Yosu para ejercitarse al margen. Los dos se calzaron las botas de tacos y realizaron exigentes ejercicios coordinados por el readaptador Hugo Camarero.

