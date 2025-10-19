«Desde el minuto uno hasta el final ha sido nuestro mejor partido» El asturiano se muestra muy satisfecho por lograr «una victoria de equipo» ante el Deportivo en un «partidazo con un ambiente increíble»

José Alberto no podía ocultar una media sonrisilla en el rostro cuando entraba a la sala de prensa. Su equipo se había impuesto del Deportivo, uno de los candidatos al ascenso, con remontada incluida. «Ha sido una victoria de equipo», decía el asturiano. «Desde el minuto uno hasta el final ha sido nuestro mejor partido. Muy completo. Ha sido un partidazo, el ambiente ha sido extraordinario», decretaba tajante. Y es que el Racing tuvo que esperar hasta el tiempo de añadido de la primera mitad para poder igualar la contienda. Algo que para José Alberto no se correspondía con lo que se había ocurrido en el campo. «En el descanso del 1-1 no reflejaba lo que habíamos visto desde ese inicio de partido», comentaba. «Tuvimos un poco de fortuna en el gol de Facu, pero creo que si la primera parte dura cinco minutos más, incluso podíamos marcar el segundo antes de irnos al descanso», confesó.

A pesar de potencial que tiene el Deportivo, para el asturiano su equipo supo sobreponerse de una manera muy efectiva. «Iniciamos bien y el tramo final nos costó un poquito, porque al final conseguir cerrar los partidos es complicado», analizaba, dando un crédito especial a Ezkieta. «Ha aparecido también la figura de Jokin con esos dos paradones». En cualquier caso, el míster lo tenía claro. «Hemos jugado de poder a poder dos equipazos con un talento increíble en el terreno de juego y la victoria de hoy es para estar contento».

José Alberto tenía claro que el mérito del partido del Racing no fue fruto de tener más valentía, si no de seguir el plan de partido. «Lo hemos seguido a la perfección desde el minuto uno y es difícil a veces cuando te pones en inferioridad. Eso también habla del compromiso, de creer en la idea, de tener un estilo muy claro y muy definido», señaló e hizo hincapié en la aportación de todos los jugadores. «Muy pocas veces le damos valor a los futbolistas que entran en los últimos minutos, y Yeray en la última acción del partido es cómo finaliza, cómo defiende esa última acción. Eso es oro para el equipo».

El entrenador también se detuvo en la idea de mejorar como equipo. Y es que, como él mimo explicó «Peio, Maguette y Puerta es la primera semana que entrenan juntos», con lo que «es difícil a veces conseguir mayores rendimientos sin que los propios jugadores se conozcan», decía.

En cuanto al liderato provisional, el entrenador asturiano no quiso dar importancia la hecho de que el Racing ahora mismo mira al resto de rivales desde arriba. «Creo que de nada vale mirar la clasificación. Es muy bonito verte arriba, pero de nada vale. Lo único vale es ir a Miranda a ganar», comentó.