El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Peio Canales posa con el balón sobre su pie derecho, en las Instalaciones Nando Yosu. Juanjo Santamaría

Peio Canales

Centrocampista del Racing
«Estoy en un momento de crecimiento»

El rendimiento del futbolista cedido por el Athletic empieza a dar la razón al empeño que Chema Aragón tuvo por incorporarlo al Racing en verano

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:35

Comenta

Mientras el racinguismo fantaseaba el pasado verano con Canales, Chema Aragón, se empeñaba en traer a Canales. Para el centro del campo. Pero los nombres ... de pila de uno y otro no coincidían. Ni las edades. Ni siquiera la puerta a la que llamar. Porque Aragón, a los pocos días de tomar el mando y tras el pertinente análisis de la realidad en La Albericia, pidió cita en Lezama. Peio Canales (Barrika, 17 de enero de 2005) era el primero en su lista de la compra. El tiempo, el rendimiento, los kilómetros y hasta los goles le están empezando a dar la razón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El sur desata los primeros incendios
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  7. 7

    Del tren al bus, el cambio obligado por las obras
  8. 8

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  9. 9

    «Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
  10. 10

    Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes «Estoy en un momento de crecimiento»

«Estoy en un momento de crecimiento»