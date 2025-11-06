Mientras el racinguismo fantaseaba el pasado verano con Canales, Chema Aragón, se empeñaba en traer a Canales. Para el centro del campo. Pero los nombres ... de pila de uno y otro no coincidían. Ni las edades. Ni siquiera la puerta a la que llamar. Porque Aragón, a los pocos días de tomar el mando y tras el pertinente análisis de la realidad en La Albericia, pidió cita en Lezama. Peio Canales (Barrika, 17 de enero de 2005) era el primero en su lista de la compra. El tiempo, el rendimiento, los kilómetros y hasta los goles le están empezando a dar la razón.

–Peio Canales es uno de los hombres de moda en el racinguismo.

–Como ya dije al principio de temporada, desde el primer día que llegué, aquí la adaptación ha sido increíble, tanto con los compañeros como con el staff, con la ciudad; el vivir yo solo me está yendo, de momento, muy bien. Estoy muy contento y sólo deseo que sigamos en esta línea.

–Además, viendo puerta. Ya ha igualado sus mejores registros goleadores en categorías más bajas.

–Cuando vengo aquí, vengo a ayudar al club con todo lo que pueda y estoy teniendo esos minutos que necesitaba tener. Me estoy encontrando a gusto en el campo y, en este caso, estoy teniendo la oportunidad también de marcar. En ese sentido, estoy muy contento, pero siempre con la idea de ayudar al equipo.

–Chema Aragón ya reveló que su nombre lo tenía anotado con rotulador rojo, ¿cómo le convenció para venir a Santander?

–Cuando estoy en la pretemporada con el primer equipo del Athletic, sí que empiezo a mirar opciones de salir fuera, porque hablé con el míster del primer equipo y llegamos a la conclusión de que lo mejor era tener más minutos y no los iba a tener allí en esta temporada. Entonces empecé a mirar opciones y en una de estas llamadas que tuve con Chema, lo que más me convenció fue tanto el ambiente, la manera que el jugador tiene de relacionarse con el aficionado y que hay unas expectativas que me motivaban, me ilusionaban. Y luego hay una parte de la manera de jugar, también, que me llama. Hay varios factores que tengo en cuenta y, a partir de ahí, decido.

–Debutó como profesional hace poco más de un año y tuvo algunas apariciones en Primera, pero su alternativa en el fútbol profesional está siendo esta.

–Es diferente a lo que ya venía viviendo. La temporada pasada sí que juego en Primera División ocho partidos. Pero la participación es mínima y jugando muy de vez en cuando. Pero este año ya está siendo más continuado, con todos los minutos que estoy teniendo y me estoy encontrando muy cómodo.Muy, muy contento. También con la relación que tengo con los compañeros en el campo. De momento, que siga todo así para ayudar al equipo en lo que pueda.

–Su familia y su cuadrilla de amigos, ¿cómo lo está viviendo?

–Para todos mis amigos, para toda mi familia es algo increíble. Es verdad que antes estaba en Primera División y ahora estoy en Segunda, pero para mí no es un paso hacia atrás, ni para ellos tampoco. Es un momento de crecimiento donde me estoy encontrando muy cómodo. Y en este caso, viviendo en Santander, también ellos tienen la oportunidad de venir a ver partidos, a hacer visitas y vivir. Están todos muy contentos.

–El fútbol, en casa, desde pequeño, ¿no? Su hermano también le pega al balón.

–Sí, mi padre también jugó al fútbol, así que lo hemos tenido en casa desde pequeños, tanto mi hermano como yo, que hemos tenido caminos diferentes, pero al final lo que hemos vivido ha sido muy parecido y todo dirigido al fútbol.

–Semana tras semana, es el que más kilómetros hace del equipo en cada partido. ¿Nunca probó con el atletismo?

–(Risas). Nada. Al final no sé si es algo positivo o algo negativo, pero bueno, todo lo que sea sumar y ayudar al equipo, tanto ofensiva como defensivamente, bienvenido sea. En este caso, estoy dando esos valores que, bueno, están bien.

–¿Cómo fue la experiencia del Mundial sub 20?

–Es una experiencia nueva. Diferente; que yo no había vivido hasta el momento, Ni con la sub 17 ni con la sub 19. En el minutaje, en el tema deportivo, sí que no tuve tantas oportunidades, pero bueno, es algo en mi carrera deportiva que lo veo como positivo, porque al final es una experiencia que te llevas.

–¿Le está afectando la discontinuidad con el Racing por las convocatorias internacionales?

–Es verdad que en esa continuidad de jugar partidos seguidos, me está cortando de alguna manera, pero también son momentos o experiencias positivas. Estoy viendo esas oportunidades de manera positiva y una vez que vuelvo al Racing estoy teniendo buen rendimiento. Así que estoy tranquilo.

Objetivos «Queremos ser un equipo ganador; queremos ser un equipo muy competitivo y muy difícil de ganarnos»

La grada «El ambiente de El Sardinero, si para el aficionado debe ser increíble, para el jugador, también»

Mundial sub-20 «No tuve muchas oportunidades, pero es algo positivo en mi carrera. Una experiencia que te llevas»

–Más allá del fútbol, ¿qué hace Peio Canales?

–Estoy estudiando Cafid. Hasta hace un año estudiaba en la UPV y el año pasado, con el tema del primer equipo y los viajes, se me complicó bastante, así que me cambié a UNIR. Estoy llevando las clases online en casa y las prácticas las hago en Bilbao.

–¿A qué dedica el tiempo libre Peio Canales?

–Por suerte, tenemos un vestuario muy unido, donde más que compañeros, algunos hasta somos amigos y muchas veces hacemos planes, comidas... Así que por esa parte no tengo mucho problema y sí que es verdad, como ya he dicho, que tanto los amigos como la familia tienen oportunidad de venir alguna vez... Y bueno, también hay que estudiar a veces... (Sonríe).

–Se ha encontrado un vestuario muy joven, como usted.

–Sí, desde el primer día que llego, la adaptación fue increíble y en gran parte fue gracias a los compañeros. A Villalibre ya lo conocía, pero a los demás no mucho. Hay una relación increíble entre los compañeros y con el staff, también.

–Ha llegado en un momento de ebullición social en el racinguismo. ¿Cómo vive el ambiente de los Campos de Sport?

–Desde el primer día que llegué, y ya venía viviendo lo de San Mamés, me impactó muchísimo, porque hay un ambiente muy positivo. Un ambiente de la hostia en todos los partidos en El Sardinero y si para el aficionado ya debe ser increíble, para el jugador, también.

–Ha jugado de mediocentro, de mediapunta... ¿Qué le pide José Alberto?

–Al final son variaciones que hacemos y depende del partido, depende de la semana y por esa parte, de momento yo en todo lo que he podido participar me he encontrado muy cómodo en el campo, tanto jugando de doble pivote como de mediapunta bajando a recibir o manteniéndome entre líneas. Cómodo con lo que nos ha transmitido el míster. Lo que más me suele pedir es que siempre sea línea de pase, siempre esté en contacto con el balón y, a partir de ahí, jugar yo, hacer jugar al equipo, y que siempre esté en disposición de recibir el balón con intención de hacer daño.

–De vuelta al Racing, ¿a qué aspira este equipo en Segunda División.

–Desde el primer día que llego aquí, lo que se me transmite es que queremos ser un equipo ganador, queremos ser un equipo muy competitivo y muy difícil de ganarnos. A partir de ahí, en el futuro se verá a lo que podemos llegar a aspirar.