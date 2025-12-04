Muere Piñol, guardameta racinguista de la temporada 1960-61

Raúl Gómez Samperio Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:59 Comenta Compartir

Juan Piñol Voltes, guardameta racinguista en la temporada 1960-61, falleció el miércoles a los 88 años en la localidad tarraconense de Amposta, donde había fijado su residencia.

Natural de Tortosa (Tarragona), Piñol era un guardameta que fue cedido por el Barcelona cuando el Racing había subido a Primera División en 1960, y fue uno de los jugadores que contribuyeron a mantener al equipo en la máxima categoría a las órdenes del duro entrenador Otto Pedro Bumbel. Debutó con el Racing y también en Primera División en el primer partido de Liga de aquella temporada, el 11 de septiembre de 1960, con victoria ante el Real Zaragoza (2-1). Los racinguistas alinearon a Piñol; Crispi, Santamaría, Miera; Pellejero, Pardo; Odriozola, Kaszas, Wilson, Sampedro y Nando Yosu. En total disputaría 28 partidos oficiales con los racinguistas.

Ágil y rápido de reflejos, Piñol comenzó a jugar el C. D. Tortosa y siendo juvenil fue integrante de la selección catalana juvenil con la que ganaría el Campeonato de España. Luego jugaría en el Hércules C. F. (1957-59) y sin haber cumplido los 21 años fue traspasado al Barcelona, aunque comenzaría su periplo como cedido en la U. D. Lérida (1959-60) y luego en el Racing. Tras la temporada en tierras cántabras pasó al Real Zaragoza (1961-62), con el que logró clasificarse para jugar competición europea, y ya en la campaña 1962-63, al Córdoba C. F., donde finalizó su contrato con el club azulgrana. En esa nueva etapa jugaría en el Real Murcia (1963-64) y en el Atlético de Madrid (1964-65), retirándose en el modesto C. D. Benicarló (1965-66).