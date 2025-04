José Alberto: «Necesitamos un punto de locura y de ambición para conseguir lo que deseamos»

«Con ganas de que llegue el domingo y que vuelva a rodar el balón en El Sardinero», decía esta mañana José Alberto para explicar ... las sensaciones que le genera el encuentro ante el Deportivo (Campos de Sport, 16.15 horas). Además el técnico aseguró que el equipo llega «bien» después de una semana «sin sobresaltos, que es importante. Todos estamos ya con muchas ganas y preparados para el siguiente partido», remarcó el asturiano. El duelo del domingo ante los gallegos llega después de vencer al Huesca la pasada jornada y los verdiblancos quieren prolongar la racha. Y más aún a estas alturas de temporada, donde cada uno de los dieciocho puntos que quedan en juego es crucial para alcanzar el objetivo, ya sea logrando el ascenso directo o apelando al play off

José Alberto cuenta con las bajas de Arana y Aldasoro, por sanción, y la ya conocida de Íñigo Sainz-Maza, pero ha recuperado a Javi Montero para la causa. Eso sí, aunque el central se ejercita junto al resto de compañeros, aún tiene que afinar su estado. «Montero ya está recuperando el ritmo, aunque todavía le falta para ir cogiendo mejores sensaciones, pero está entrenando con el grupo y con ganas ya de volver a jugar», admitía José Alberto. El canterano Jorge Salinas también ha formado parte de las sesiones en La Albericia durante la semana, pero el jugador del Rayo no pisará el verde esta jornada. «Salinas está sancionado esta semana, no puede jugar con ningún equipo. Entonces va a ser baja», señaló el técnico.

El Dépor llega la partido con hambre y con una más que buena trayectoria como visitante en las últimas jornadas y un estilo vertical y atrevido, pero los gallegos, a pesar de contar con la amenaza que supone Yeremay, llegan con la baja de David Mella, lesionado esta semana. «En transición hacen mucho daño. Es un equipo que descuelga mucha gente y desde ahí transitan bien. Gente con mucho talento y con mucha velocidad y desequilibrio», analizaba José Alberto, que gusta del estilo del cuadro gallego. «A mí es un equipo que personalmente me gusta. Creo que tiene muchas similitudes con el primer Racing que yo me encontré a la llegada», comentó. Y añadió: «Tiene talento, gente con experiencia, contundente, y se ha reforzado bien en el mercado de invierno. Puede hacer daño a a cualquiera», argumentaba. Y eso para el asturiano es porque «es un equipo que al final lo más difícil es tener ese equilibrio. Sin estar bien te puede ganar. A nivel competitivo es un buen equipo». Pero esas no son las únicas virtudes del equipo para José Alberto. «A balón parado también hacen daño, es un equipo muy completo», señaló.

Sin duda una de sus mejores armas es Yeremay. Un jugador diferencial dentro del Deportivo y que pude dar muchos quebraderos de cabeza a la defensa del Racing. Pero el entrenador asturiano prefiere dejar a un lado los nombres. «Creo que las individualidades siempre suman al colectivo, pero a mí me preocupa todo el equipo. Al final, un jugador de manera aislada es difícil que sobresalga». Eso no quiere decir que no haya preparado cómo frenarlo, porque el técnico no resta un ápice de calidad al extremo, que de momento lleva doce goles. «Para que un jugador sobresalga se tienen que hacer muchas otras cosas bien y el Deportivo las hace. Evidentemente ese jugador tiene un talento diferencial para jugar en otra categoría», admitía.

Todos los puntos son importantes, pero imponerse en los dos próximos duelos puede dar un balón de oxígeno al Racing, porque en el resto de encuentros de la jornada se van a dar enfrentamientos directos entre equipos que aspiran al mismo objetivo que los verdiblancos. Pero José Alberto prefiere hacer suyo el lema de Simeone. «Lo único que tenemos en cuenta es el siguiente partido y en esta semana es el Deportivo. Todo lo demás, los análisis pueden ir cambiando semana a semana. Nosotros estamos tranquilos, confiados», decía. «Estamos en una buena situación, creemos en nosotros, en nuestro trabajo, y ahora lo que más necesitamos es un punto de locura y de ambición para conseguir lo que todos deseamos», comentó.

En cuanto a la circunstancia de que el Racing ha comenzado por debajo en el marcador en varios encuentros y después le ha tocado revertir la situación para lograr sumar, José Alberto piensa que «adelantarse en el marcador siempre es importante, pero para mí lo más importante es ver un equipo que haga bien las cosas desde el inicio del partido hasta el final y no dar facilidades a ningún equipo».

Y es que el Racing es, según su técnico, el equipo de la Liga con mucha diferencia sobre el segundo, que más a veces ha le ha tocado remontar. «Ese es el análisis positivo, pero a la vez también hemos dado muchas facilidades para que los equipos se nos adelantasen y con goles muy tempraneros. Esa es una faceta que debemos de mejorar», confesó, y admitió que se han dado pasos para revertir esas situaciones. «Estamos cambiando alguna dinámica del día a día para intentar ayudar a salir más concentrados en esos minutos y esperemos que adelantarnos nosotros», dijo.

Las críticas de los rivales

El Racing ha querido dejar un poco la margen los aspectos más polémicos que se vivieron en el partido frente al Huesca, pero lo cierto es que so ya varios clubes los que han realizado comunicados después de jugar contra el Racing o incluso mencionándolo en encuentros en los que los verdiblancos no estaban involucrados directamente. Antonio Hidalgo, el entrenador del Huesca, sin ir más lejos, mencionó en sala de prensa que los jugadores del Racing se tiran o que la primera expulsión, la del Loureiro, no era tarjeta roja. José Alberto ha querido hacer una valoración al respecto. «Creo que los demás hablan mucho de nosotros porque están preocupados por nosotros. Eso está bien, eso es que estamos haciendo las cosas bien», sentenció.

Álvaro Mantilla, precisamente, fue titular en Huesca en detrimento de Manu Hernando, y parece que el canterano está empezando a contar más para el míster, pero el asturiano no quiso dar pistas de cómo usará a cada uno ante el Deportivo. «Puede jugar Manu perfectamente, puede jugar Mantilla. Cualquiera de los dos puede jugar. Están bien, entrena muy bien y están a disposición para ayudar al equipo desde el terreno de juego y desde el banquillo», señalaba.

Después de la visita del Deportivo el domingo, el Oviedo será el siguiente conjunto en pisar El Sardinero en un encuentro con un horario complicado, las 14.00 horas. Aún así, se espera un nuevo lleno en los Campos de Sport. «La afición nos da mucho, nosotros le damos mucho también a la afición y creo que estamos disfrutando del camino juntos y eso es lo que más orgullosos creo que nos tiene a todos. Disfrutar de todos los momentos, hacerlo juntos», explicaba el míster, que quiso agradecer a los racinguistas ese plus que le dan siempre al equipo.

«Para nosotros siempre es un punto extra jugar como locales, en nuestra casa, ante nuestra gente». Y la cosa no se queda solo en El Sardinero. «A domicilio también está siendo impresionante la diferencia. Está viajando muchísima más gente, nos arropan y a la llegada de cualquier hotel tenemos gente siempre recibiéndonos pendientes de nosotros y y eso nos hace sentirnos queridos, felices. Te hace dar un plus más en momentos difíciles o momentos donde estás pasándolo mal en un partido. Es muy importante para nosotros».