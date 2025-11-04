Noviembre para medir fuerzas

El Racing pasó las últimas horas de octubre celebrando su victoria ante la Real Sociedad B. Un buen broche para un mes que le ha ... colocado en lo más alto de la clasificación. Aún con la resaca del triunfo y desde el liderato, el sábado arrancó un noviembre que va a medir la solidez verdiblanca de cara a sus ambiciones. Fue precisamente en el undécimo mes de 2024 cuando los de José Alberto iniciaron su caída la temporada pasada. De ahí la importancia de cruzar esa barrera psicológica para testar el verdadero potencial del equipo. Y, para ello, el conjunto cántabro tiene un calendario más que exigente:ante dos rivales ubicados en la parte alta de la clasificación y otros dos que deberían estarlo por potencial y, a estas alturas, se encuentran muy lejos de sus expectativas.

El domingo –14.00 horas– toca una visita verdiblanca a Las Palmas, quinto clasificado; después llega a Santander un Granada, en principio aspirante a subir a Primera División, que coquetea con el descenso;posteriormente, el Racing viajará a Burgos, donde se verá las caras con el actual tercer clasificado y cerrará noviembre en casa ante un Eibar que está lejos de lo que se espera de él y con el fuego de los puestos de cola calentándole el trasero.

Los de José Alberto llegan a este período líderes destacados, con tres puntos de renta sobre el segundo clasificado, el Almería; cuatro sobre el tercero, el Burgos; y seis con respecto al séptimo, el primero que se queda fuera de los puestos de play off de ascenso.

De momento, el domingo el equipo cántabro debe visitar a uno de los grandes favoritos al ascenso. La recién descendida Unión Deportiva Las Palmas es quinta, en puestos de play off de ascenso, y a cinco puntos del Racing después de empatar el domingo en El Molinón. El equipo dirigido por Luis García es la antítesis verdiblanca. Es el conjunto menos goleado del campeonato, con siete tantos. Pero también es uno de los menos anotadores. Lleva doce, a uno por partido. En eso puede tener influencia la ausencia de uno de sus futbolistas más importantes. Sandro se encuentra en plena recuperación de una intervencion de rodilla y se espera que ya este mes de noviembre regrese al grupo. Mientras tanto, jugadores como Manu Fuster, Loiodice o Ale García –máximo goleador con cuatro dianas– llevan el peso pío pío.

Después llega a Santander –sábado 15, 21.00 horas– un Granada que se encuentra muy lejos de sus expectativas. A años luz, de hecho. Era otro de los grandes favoritos a regresar a Primera División, de la mano de Pacheta, y sin embargo, después de doce jornadas, anda rondando los puestos de descenso. Ahora parece que va espabilando ligeramente, porque su primer triunfo no llegó hasta la jornada siete del campeonato. Pero vamos, que tiene que mejorar muchísimo más si quiere estar donde se le espera, porque si no, esta temporada se antoja una travesía por el desierto para el cuadro nazarí, que hasta el momento ha anotado incluso menos goles que Las Palmas: once. Un equipo capitaneado sobre el terreno de juego por el cántabro Sergio Ruiz.

El principal hándicap para el Racing esa semana es la ventana de encuentros internacionales que probablemente le supondrá unas cuantas bajas. Y algunas, importantes. Las de Plamen Andreev y Peio Canales parecen seguras. Pero también pueden marcharse Jeremy si, como parece, le convoca Ecuador o Facu González, si le llama Bielsa para Uruguay. Además, hay concentración de la sub 19, en la que podría estar Sergio Martínez e incluso Jorge Salinas, si estuviese recuperado de su fractura de mandíbula para entonces.

Para peligroso, el Burgos, rival racinguista el 23 de noviembre –18.30 horas– en El Plantío. El cuadro castellano siempre es un candidato a estar ahí esperando a ver quién falla a la cola de los puestos de play off, pero esta temporada ha crecido en este inicio de competición. Es tercero, a cinco puntos de un Racing líder y a uno del ascenso directo. El que fuera jugador verdiblanco Luis Miguel Ramis no cuenta con una plantilla de grandes nombres, pero sí con un bloque muy sólido y bastante continuista. Ahí siguen, en el once habitual, los Curro Sánchez o Fer Niño. Y también el exracinguista Iván Morante, en el centro del campo, o el máximo goleador blanquinegro hasta la fecha, David González, con cuatro dianas. Una vez más, El Plantío es un enclave complicado para rascar victorias y, de momento, sólo el Valladolid (0-1) ha sido capaz de ganar allí.

Y cierra el mes de noviembre como rival del Racing –domingo 30, a las 16.15 horas, en los Campos de Sport– un Eibar que anda como el Granada. A duras penas por la zona baja de la clasificación. Es verdad que el club guipuzcoano ha ido perdiendo potencial desde su descenso a Segunda División con el paso de las temporadas sin lograr el efecto rebote. Sin embargo, un Beñat San José que el curso anterior fue un descubrimiento, en esta ocasión no consigue levantar a un equipo que acumula a estas alturas cinco jornadas sin ganar. Sólo ha ganado tres encuentros y sólo ha sumado un punto fuera de Ipurua –1-1, en Málaga–. Yeso que cuenta con buenos futbolistas en su plantilla, como Adu Ares, Arbilla, Jon Bautista, Nolaskoain, Alkain o Martón –máximo goleador, con tres dianas, pese a haber jugado sólo tres encuentros como titular–, entre otros.

Es inevitable recordar cómo el Racing de la temporada pasada arrancó noviembre volando. Yel día 23 de ese mes, tras empatar a cero en Málaga, comenzó a ver acercarse su morro al suelo. Aquello fue más espectacular pero, a la vez, también parecía más antinatural. En la actualidad, el equipo de José Alberto parece más sólido, más equilibrado y un catálogo de argumentos más denso. Pero, lo mas importante, es demostrar en este mes de noviembre que las lecciones del pasado se han aprendido.