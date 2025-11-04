El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Íñigo Vicente celebra un tanto con sus compañeros, entre ellos Peio Canales,al fondo. Javier Cotera

Noviembre para medir fuerzas

El Racing se enfrenta fuera a dos rivales de la zona alta y en casa ante dos equipos con potencial que están muy lejos de las expectativas

Sergio Herrero

Sergio Herrero

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El Racing pasó las últimas horas de octubre celebrando su victoria ante la Real Sociedad B. Un buen broche para un mes que le ha ... colocado en lo más alto de la clasificación. Aún con la resaca del triunfo y desde el liderato, el sábado arrancó un noviembre que va a medir la solidez verdiblanca de cara a sus ambiciones. Fue precisamente en el undécimo mes de 2024 cuando los de José Alberto iniciaron su caída la temporada pasada. De ahí la importancia de cruzar esa barrera psicológica para testar el verdadero potencial del equipo. Y, para ello, el conjunto cántabro tiene un calendario más que exigente:ante dos rivales ubicados en la parte alta de la clasificación y otros dos que deberían estarlo por potencial y, a estas alturas, se encuentran muy lejos de sus expectativas.

