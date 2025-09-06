Un nuevo curso a la expectativa

El Racing femenino abre una nueva temporada en Segunda RFEF con unas expectativas aún por confirmar (en el horizonte está el ascenso, pero se plantea ... como una meta muy compleja) en el que es su segundo curso ya plenamente integrado en la estructura verdiblanca. Atrás quedó ya lo de Racing Féminas y el convenio de colaboración con un Reocín que junto al Monte gestó el fútbol femenino en Cantabria.

De nuevo con sede en La Plancha,a en un estadio que compartirá otra vez con el Rayo Cantabria y que el Racing ha rebautizado con el sonoro nombre de campos de Sport de El Astillero, las verdiblancas, en una temporada más de la ya larga etapa de Mario Ortiz en el banquillo, debutan hoy en Eibar frente al filial verdiblanco en el estreno de la tercera categoría del fútbol español.

El curso arranca a la expectativa tras la reestructuración que ha sufrido la categoría, que ha pasado de dos a tres grupos, en este caso de catorce equipos. Así se la plantea el director deportivo, Manu Vacas, que enfatiza la juventud de su plantilla y el menor conocimiento que tienen los equipos entre sí tras el replanteamiento de la Segunda RFEF. El objetivo de mínimos es mejorar la clasificación del año pasado y, a partir de ahí, comprobar si el equipo puede o no rondar las posiciones de play off.

El Racing se estrena hoy ante el Eibar B (12.30 horas) en la Ciudad Deportiva de Areitio tras seis semanas de preparación en las que han disputado seis amistosos. Volvieron al trabajo el 29 de julio y a la semana siguiente derrotaron al Bizkerre antes de medirse a Athletic B, Olímpico de León, Real Sociedad B, Sporting y Alavés, sumando dos victorias más, dos empates y tan solo una derrota.

Será la quinta temporada de Mario Ortiz al frente del equipo femenino, de nuevo acompañado por Sergio Ortega (segundo); Javier Mansilla (entrenador de porteras); María Villar (preparadora física); Marina Pereira-Cabrales (fisioterapeuta) y Mar Ceballos (delegada).

Cuenta con un grupo de 23 futbolistas. Catorce jugadoras continúan de la pasada temporada. Anna Reina y Paula Muñoz (porteras); María Ortiz, María Corbacho, Ángela, Alicia Ruiz (defensas); Valentina, Sandra, Paula García y Sonia Perlaza (centrocampistas) y Mariajo Gutiérrez -que será bnaja casi toda la temporada tras su rotura de ligamento-, Jimena, Irene Canal y Ordax (delanteras). A ellas se han unido las centrocampistas Aita García y Luna Cavada, ascendidas del filial.

Para buscar el salto de calidad han llegado siete incorporaciones: Arantxa Pérez y Claudia Rabasco (Elche), Ana Domínguez (Guiniguada Apolinario), Miriam Valladolid (Rayo Vallecano), Esther Calderón (Alarcón), Xesca Carbó (Avilés) y Nerea de Diego ( Eastern Kentucky Colonels). Por otro lado, no siguen vistiendo la elástica verdiblanca son las defensas Cristina Muñoz y Carolina Hernández, la centrocampista Estefanía Torralba y las delanteras Alba Luzuriaga y Julia Ceballos.

Se ha configurado así una plantilla de garantías para, en el peor de los casos, rondar la zona templada de la clasificación. Y si todo va bien, buscar el ascenso. «Llevamos seis semanas de trabajo y ya tenemos ganas de empezar la competición», resume Manu Vacas.