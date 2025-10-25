Nuevos tiempos

Cuatro meses y medio; apenas cuatro meses y medio, dan para mucho. El Racing visita hoy al Mirandés, el mismo equipo que a caballo entre ... mayo y junio le sacó los colores en el play off de ascenso a Primera, con un escenario muy diferente. De hecho, se enfrenta al mismo club; cierto, pero lo de mismo equipo hace aguas, porque los jabatos conservan apenas media docena de futbolistas de aquella plantilla que por un momento se imaginó en la élite. El comillano Juan Gutiérrez y muy pocos más.

Por cambiar ha cambiado hasta el escenario, porque el partido no se juega en Anduva, sino en Mendizorroza, campo de acogida de esta temporada mientras los burgaleses renuevan por completo su estadio. En eso sacan ventaja al Racing, que todavía trata de desbloquear la ampliación del suyo.

Los detalles Exilio El partido se juegaen Medizorroza al estar Anduva en obras durante toda la temporada

Contraste El Racing terminó la jornada como líder, pero también como el equipo más goleado de Segunda División

El rival El Mirandés, con lasúnicas bajas de Pablo López y de Bauza, medita cambiar el sistema

Solo algunas cosas no cambian: si hasta ahora el escaso aforo de Anduva era la excusa perfecta para no enviar muchas entradas a Santander ahora, con un estadio de cerca de 20.000 espectadores que en otra ciudad se convierte en la grada más grande del mundo, imposible de llenar, la política ha sido la misma: ni 400 billetes. Y nada de venta electrónica o en las taquillas de Miranda de Ebro o Vitoria. la política jabata es clara: mejor un estadio semivacío que demasiada hinchada visitante.

El Racing sí que es el mismo del curso pasado. Para bien y para mal. Con alguna baja y buenos refuerzos, mantiene su esencia y bloque del curso pasado y el mismo objetivo, con la única diferencia de que ya lo verbaliza sin tapujos. Llega a Vitoria como líder para enfrentarse a un Mirandés que ha pasado de equipo revelación la pasada temporada a ocupar puesto de descenso cuando se alcanza el primer cuarto de competición, pero que a la vez es un equipo que no se le da nada bien ni a los verdiblancos ni a JAL. No ya por los resultados del año pasado, cuando ganaron tres de los cuatro duelos directos (el otro fue el agónico empate en los Campos de Sport en el partido de ida de la promoción de ascenso), sino también en cursos anteriores.

Para neutralizar a un equipo trampa, José Alberto ha llegado en otras temporadas a cambiar el sistema (precisamente en Anduva echó mano por primera vez de la defensa de cinco, con tres centrales y dos carrileros, cuando llevaba solo unos meses en Santander) y la estadística no es muy favorable si se echa mano de la historia reciente. Sin embargo, los de Fran Justo, que también se estrena en el banquillo, porque otra de las bajas del verano fue la de Alessio Lisci con rumbo a Osasuna, están acusando en su rendimiento la pérdida de ese feudo que es Anduva; una plaza en la que se han bregado muy bien desde su último ascenso a Segunda y en la que han cimentado sus buenas últimas temporadas.

A seguir Central Juan El comillano es uno de los pocos supervivientes del curso pasado. Central Iker Córdoba Central inamovible en la defensa, de los que mejor rendimiento ha dado. Delantero Eto'o El hijo de Samuel Eto'o, cedido por el Rayo, busca su sitio en el fútbol profesional

Central Facu Su rendimiento crece paulatinamente y apunta a titular en la zaga Extrtemo Vicente La estadística le muestra como el jugador más determinante de la Liga. Delantero Jeremy El camargués está en racha y compite por el 'nueve' con Asier Villalibre.

Para su reencuentro con el Mirandés, JAL tiene la baja segura de Jorge Salinas, convaleciente de la fractura de mandíbula sufrida en El Molinón, y la muy probable de Juan Carlos Arana. El canario reapareció precisamente en Gijón tras una fractura de la base del quinto metatarsiano derecho sufrida en pretemporada y que le había mantenido inédito desde el inicio de curso. Los minutos frente al Sporting estaban destinados a que fuera cogiendo progresivamente ritmo de competición, pero el resultado ha sido el contrario. El delantero, que ya se había reintegrado al grupo, ha vuelto a trabajar en solitario e incluso ha estado ausente en alguna sesión. Sufrió un par de buenas tarascadas en el duelo ante los asturianos y arrastraba molestias musculares, aunque ayer se pudo reintegrar al fin al grupo y estará en la convocatoria, pero no para jugar como titular.

De hecho, lo tendría caro incluso en plenas condiciones, con el extraordinario rendimiento de Jeremy, jugador revelación del curso por delante incluso de Salinas, y la efectividad de Asier Villalibre.Juntos suman once tantos pese a repartirse los minutos en un Racing que sigue fiel a su esquema de un solo delantero, independientemente de las variantes que su técnico introduce según el rival e incluso el guion de los partidos. Esta noche en Vitoria el camargués apunta a la titularidad, pero tampoco se puede descartar completamente a un Villalibre que también puede presumir de unos excelentes números.

El partido de Gijón dejó más daños colaterales, como el segundo partido de sanción que cumplen hoy Marco Sangalli y Clèment Michelin por sus expulsiones en el segundo tiempo, lo que de paso deja el carril derecho como coto exclusivo de Álvaro Mantilla. El canterano tiene la confianza absoluta de su entrenador, pero es que además no hay otro especialista disponible para el puesto... a menos que JAL vuelva a echar mano de Pablo Ramón, fichado como central pero al que ver perfectamente adaptable a la banda, como demostró frente al Deportivo.

En el carril zurdo la baja de Salinas y, de nuevo, del comodín Sangalli vuelven a abrir la puerta a Mario, un lateral que aporta además mucha profundidad en ataque y que ya fue titular el domingo pasado en la victoria frente al Deportivo.

Los demás, todos disponibles salvo percance de última hora, lo que arroja una fotografía muy clara en el centro del campo, donde los roles están cada vez más consolidados, y más borrosa en defensa. No solo por los goles que se encajan –que el líder sea el equipo más goleado de la categoría es un dato extremadamente llamativo–, sino porque hay mucha competencia y alternativas. Pablo Ramón y Facu González, los dos centrales que llegaron para incrementar el nivel y la competitividad, cada vez ganan más peso específico, pero eso no deja sin opciones a sus compañeros.

En el Mirandés la única baja, además de la definitiva para esta temporada de Pablo López, es la de Bauza por sanción. «Los jugadores que han arrastrado molestias en las últimas fechas, muy importantes para nosotros, que pueden tener ese talento y esa capacidad de generar desborde, están completamente recuperados», se felicitaba ayer el técnico jabato, Fran Justo, ya cuestionado en Miranda y que medita cambiar el sistema, aunque sin renunciar a los cinco defensas que ya heredó del esquema de Lisci.

Con el partido de esta noche el Racing comienza de paso su particular semana fantástica, con partido de nuevo el martes, en Las Gaunas frente a la SD Logroñés de Segunda RFEF en la primera eliminatoria de Copa, y el viernes en los Campos de Sport ante la Real Sociedad B. JAL ya los mira de reojo, pero antes toca Mendizorroza.