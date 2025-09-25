Las obras de los Campos de Sport, hoy en el Pleno

Después de que trascendiera que Sebastián Ceria entregó a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, un proyecto de remodelación integral del estadio, el Pleno ... de hoy abordará el asunto a través del turno de preguntas y a instancia del PRC. El documento, que el Racing no ha difundido y tampoco se presentó a la Casona de forma oficial o a través del registro, no es por lo tanto público, y deberá ser el equipo de gobierno quien lo dé o no por recibido e informe sobre su contenido y si transmitirá al club alguna contestación, algo que por el momneto, un año después de que Ceria se lo entregara en mano a Igual, no ha ocurrido.

La pregunta, registrada el martes, reza textualmente: «¿Cuál es la posición del Ayuntamiento de Santander ante la propuesta de remodelación integral presentada por el Real Racing Club SAD?». Se trata de la última de las cuestiones que el concejal regionalista Vicente Nieto formulará para que respondan bien la concejala de Deportes, Beatriz Pellón, o bien la propia alcaldesa.

Se preguntará asimismo cuándo se licitarán las obras de impermeabilización de las cubiertas, anunciadas el pasado 29 de enero, las infraestructuras de accesibilidad y el modo en que se compensará al Racing por las actuaciones que llevó a cabo pese a que el convenio las reconocía responsabilidad del Ayuntamiento (sustitución de las bombas de los servicios y pintado o sustitución de los asientos de todo el graderío).

También las Instalaciones Nando Yosu son objeto de pregunta, en este caso por el interés mostrado públicamente por el Racing para ampliarlas de cuatro a cinco o seis campos (en este último caso, uno de ellos sin las dimensiones mínimas reglamentarias).