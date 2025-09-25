El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Rótulo del estadio de El Sardinero. Alberto Aja
Racing

Las obras de los Campos de Sport, hoy en el Pleno

A preguntas del PRC, el equipo de gobierno de Santander debe informar sobre las actuaciones pendientes y el plan de rehabilitación propuesto por Sebastán Ceria

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Después de que trascendiera que Sebastián Ceria entregó a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, un proyecto de remodelación integral del estadio, el Pleno ... de hoy abordará el asunto a través del turno de preguntas y a instancia del PRC. El documento, que el Racing no ha difundido y tampoco se presentó a la Casona de forma oficial o a través del registro, no es por lo tanto público, y deberá ser el equipo de gobierno quien lo dé o no por recibido e informe sobre su contenido y si transmitirá al club alguna contestación, algo que por el momneto, un año después de que Ceria se lo entregara en mano a Igual, no ha ocurrido.

