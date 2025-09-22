El PRC pregunta por el proyecto de remodelación de El Sardinero que Ceria entregó a Igual

«¿Cuál es la posición del Ayuntamiento de Santander ante la propuesta de remodelación integral presentada por el Real Racing Club SAD?». Esta es la ... última de la batería de preguntas que el Grupo Regionalista lanzará este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Santander. Así lo ha registrado la formación regionalista, que pedirá información sobre el proyecto de rehabilitación integral que el propietario del Racing, Sebastián Ceria, entregó en septiembre del año pasado a la alcaldesa, Gema Igual.

Del mismo modo, el equipo de gobierno deberá responder sobre el cumplimiento del convenio de uso del estadio y, más en concreto, sobre el estado de las obras de reacondicionamiento aún pendientes (algunas de ellas ya se han llevado a cabo, tanto a través de los concursos licitados por la Casona como asumiéndolas el Racing de primera mano, ya porque fuera su responsabilidad o como medida de urgencia hasta recibir la financiación de su 'casero'.

Se preguntará asimismo cuándo se licitarán las obras de impermeabilización de las cubiertas, anunciadas el pasado 29 de enero, las infraestructuras de accesibilidad y el modo en que se compensará al Racing por las actuaciones que llevó a cabo pese a que el convenio las reconocía responsabilidad del Ayuntamiento (sustitución de las bombas de los servicios y pintado o sustitución de los asientos de todo el graderío).

También las Instalaciones Nando Yosu son objeto de pregunta, en este caso por el interés mostrado públicamente por el Racing para ampliarlas de cuatro a cinco o seis campos (en este último caso, uno de ellos sin las dimensiones mínimas reglamentarias). «En relación con una posible ampliación de las Instalaciones Nando Yosu, desde que en el Pleno Ordinario de enero de este año se preguntara por ello, ¿ha realizado alguna gestión el Ayuntamiento con los propietarios de las fincas colindantes al norte de las Instalaciones Nado Yosu para su posible adquisición, expropiación o permuta al objeto de incorporarlas a la citada ciudad deportiva?», señala el documento que se leerá el jueves. Este es un asunto especialmente complejo, al estar la mayor parte de las parcelas colindantes en manos privadas y ser necesaria la adquisición de todas ellas.

Nieto denuncia los retrasos

El concejal regionalista Vicente Nieto, que formulará las preguntas, estima que existe un «retraso considerable» en varias de las actuaciones previstas en el convenio y que ya fueron anunciadas en su momento por el Ayuntamiento de Santander, entre ellas la impermeabilización de la cubierta, «cuyos trámites de licitación comenzaron en enero». «A falta de un año para que caduque el convenio seguimos sin conocer nada sobre estas actuaciones fundamentales para la modernización del estadio. No hay una hoja de ruta ni un calendario concreto», sostiene.

Además, Nieto recuerda que hace un año, en septiembre de 2024, Sebastián ceria entregó a la alcaldesa, Gema Igual, un proyecto de remodelación de los Campos de Sport con el que concluir su completa rehabilitación. «Un año después de su entrega, el club todavía no ha recibido una respuesta», asegura Nieto, que se interesará así por el estado real de esta propuesta –si es que se ha puesto en marcha, puesto que la Casona no lo ha anunciado y fue una inicativa del club, qué trámites se han realizado hasta la fecha y cuál es el calendario previsto para acometer las obras «en caso de que se lleven a cabo como están planteadas».