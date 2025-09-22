El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Racing, Manolo Higuera, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual. DM
Fútbol | Racing

El PRC pregunta por el proyecto de remodelación de El Sardinero que Ceria entregó a Igual

El grupo regionalista lleva al Pleno de Santander, que se celebra este jueves, cuestiones sobre el cumplimiento del convenio, en el que observa «retrasos» y la ampliación de La Albericia

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:54

«¿Cuál es la posición del Ayuntamiento de Santander ante la propuesta de remodelación integral presentada por el Real Racing Club SAD?». Esta es la ... última de la batería de preguntas que el Grupo Regionalista lanzará este jueves en el Pleno del Ayuntamiento de Santander. Así lo ha registrado la formación regionalista, que pedirá información sobre el proyecto de rehabilitación integral que el propietario del Racing, Sebastián Ceria, entregó en septiembre del año pasado a la alcaldesa, Gema Igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    Las causas del éxito de la FP cántabra
  7. 7 Lunes de chaparrones en Santander: 60 litros, la cifra más alta de toda España
  8. 8

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  9. 9

    La incapacidad permanente se dispara un 9,3% en Cantabria desde 2024 con 1.190 casos más
  10. 10

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El PRC pregunta por el proyecto de remodelación de El Sardinero que Ceria entregó a Igual

El PRC pregunta por el proyecto de remodelación de El Sardinero que Ceria entregó a Igual