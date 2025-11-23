El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los jugadores del Racing celebran el gol de Asier Villalibre LOF

«No me ha parecido que haya nada», dice Villalibre

El delantero del Racing analiza la jugada del gol que revisó el VAR en El Plantío ante el Burgos

Leila Bensghaiyar

Leila Bensghaiyar

Santander

Domingo, 23 de noviembre 2025, 22:48

«Cuando meto gol voy a celebrar porque no me ha parecido que haya nada», decía el delantero tras el partido. «Hoy en día se nos está olvidando lo que es el fútbol con tanto VAR, que queremos que cualquier cosa sea falta. Pero que no se olvide que a lo que jugamos es a fútbol, que es un juego de duelos, de tú a tú. Por meter el brazo yo creo que no pasa nada», aclaró Villalibre. «Si a mí el central viene y me da tres empujones no me voy a quejar porque es el fútbol que me gusta», confesó.

